《40・50代》普通ボブより、断然こっちかも！！ 白髪もぼかせる【最強こなれボブ】

白髪が気になる40・50代こそ、髪型で印象アップを狙うのがおすすめ。今回は、大人の余裕を引き出せそうなこなれ感たっぷりのボブをご紹介します。白髪を自然にぼかすハイライトを組み合わせることで、より若々しい印象に。普段のボブをアップデートして、大人のおしゃれをもっと楽しみましょう。

ダメージを抑えておしゃれをキープ

明るいハイライトで白髪を馴染ませたボブスタイル。ハイライトによって軽やかな髪の動きが引き立っています。@dimo_and_kazumaさんによると「1度ベースを作れば、4～6ヶ月ブリーチ不要」とのこと。髪のダメージを抑えながらおしゃれなヘアスタイルをキープできそうです。

冬にぴったりなまろやかカラーのハイライト

こちらのボブは、まろやかなカラーが冬にぴったり。ハイライトの陰影によって立体的な仕上がりになっています。白髪染めと違って好みのカラーを楽しめるのも白髪ぼかしハイライトの嬉しいポイント。明るく若々しい印象に見せてくれそうです。

細ハイライトで洗練された印象に

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「上品で都会的なハイライトカラー」と紹介しているボブスタイル。立体感を演出できるハイライトは、シンプルなボブと好相性。細いハイライトが白髪を自然に馴染ませることで、洗練された雰囲気に仕上がっています。

ラフなスタイリングでこなれ感アップ

ハイライトによってラフな毛流れが引き立つボブスタイル。こなれ感のあるスタイリングは、@acco.mamaさんによると「毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ」とのこと。抜け感のあるカラーを施すことで、毎朝のスタイリングの時短になりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri