女優の浜辺美波（25歳）が、1月15日に放送された情報番組「まるっと！」（NHK名古屋）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、「もっとかわいく怒って」と言われ「かわいい怒り方をしている」と語った。



大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じている池松壮亮と、その妻・寧々を演じている浜辺美波が番組のインタビューに対応。浜辺が演じている寧々は怒るシーンが多いが、最初の頃の寧々は12歳くらいのため、現場で「もっと年齢下げて怒って」「もっとかわいく怒って」と言われたため、「ぐっと年齢層を下げて『プン』みたいなかわいい怒り方をしている」と語る。



浜辺によると、今は成長した役を演じているため、池松にどうしたらよいか相談したら、池松は他人事のように「そっか、いつのまにか、そんなに（年を）取っていたか」と言うだけだったと語った。