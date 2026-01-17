【RHC ロンハーマン】で春を先取り！ 冬から春へシフトさせる即買いリスト

そろそろ春ものが気になり始める頃。一足早く春スタイリングへシフトしたい人は【RHC ロンハーマン】をチェックして。冬 → 春をつなぐジャケットから、冬でも取り入れやすいシューズまで注目のアイテムをピックアップします。

ハードになりすぎない、ゆるっとしたエコレザージャケット

「RHC Eco Leather Jumper」\47,300

実用性が高く、日常使いしやすいエコレザーを使用したジャケット。柔らかく肌触りのよい素材とオーバーサイズで丸みのあるシルエットでハードになりすぎず、女性らしい着こなしを演出します。

リバーシブルが嬉しい【アルファ インダストリーズ】とのコラボMA-1

「ALPHA INDUSTRIES × RHC Reversible MA-1 Jacket」\31,900※2026年1月24日（土）発売

【アルファ インダストリーズ】が誇る機能性素材を使用した【RHC ロンハーマン】仕様のMA-1ジャケット。着丈を短くし身幅や袖にボリュームを持たせ、さらにヴィンテージ感を演出した今の気分に合うシルエットに。春らしい上品なベージュとシックなブラックのリバーシブルで楽しめます。

コンパクトで今っぽい、日常使いにぴったりのダブルジップフーディ

「Champion for RHC Zip Hoodie Sweater」各\20,900※2026年2月7日（土）発売

季節の変わり目に重宝するダブルジップフーディの着丈を程よく短くし、コンパクトなシルエットに。ポケットにさりげなく施された「R」ロゴがポイント。デイリーに使いやすいブラック、グレー、アイボリーの3色展開で全色ほしい！

「旅の日記」をキーワードにした新コレクションをリリース

「Journals by STUDIO ANIMALS Sweat Pullover」各\25,300

【スタジオアニマルズ】と【RHC ロンハーマン】の特別なコレクションライン【ジャーナル バイ スタジオ アニマルズ】が誕生。「旅の日記」をキーワードに懐かしさを感じるヴィンテージのムードと、既視感を伴うユーモア。そこに【RHC ロンハーマン】が培ってきた知識と審美眼が重なり、“どこにもない架空の旅先の記録”を表現します。

ファーストコレクションは、【ロンハーマン】発祥の地カリフォルニアに焦点を当てたクルーネックのスウェットを3デザインリリースします。

マニッシュ派にも挑戦してほしい、フェミニン × スポーティなスカート

「JANE SMITH for RHC Skirt」\34,100

【ジェーン スミス フォー RHC】からは、フェミニンなシルエット × スポーティをテーマにしたスカートが登場。バックスリットで可動域があり、動きやすさも◎。素材はタテ糸にナイロンフィラメント、ヨコ糸にリサイクルナイロンスパンを使用したコットンライクなナイロンハイブリッド素材を使用。ナチュラル感がありながら、ナイロンならではの軽さやドライタッチを表現しています。撥水加工の機能性も備わり、シワになりにくく、日常使いしやすいのが嬉しい。

【RHC ロンハーマン】だけの、コーディネートを選ばない「オールスター」

「CONVERCE for RHC ALL STAR AGED OX」\14,300

毎シーズン人気の【コンバース】とのコラボレーションから【RHC ロンハーマン】のエッセンスを加えたに「オールスター」が登場。ブラックを基調にし、様々なスタイリングに溶け込む万能な逸品に。ブラックとホワイトの2色のシューレースが付属し、スタイリングに合わせてアレンジが可能。タンラベルとインソールには、ダブルネームロゴが入れられています。

2WAYで楽しめる【アグ®】のサンダルから登場した限定カラー

「UGG® GOLDENSTAR CLOG」\20,900

ベルベットのようなスエードが上品な【アグ®】のサンダル「ゴールデンスター クロッグ」。面ファスナーで調節可能なスリングバックは、かかとに引っかけるだけでなく、ストラップをアッパーに重ねることもできるため、オープンバックでも履ける2WAY仕様。【アグ®】直営店と【RHC ロンハーマン】限定色の落ち着いたデンススモークカラーが、いつものスタイリングにこなれたムードを加えます。

春の穏やかな暖かさが恋しくなるこの頃。【RHC ロンハーマン】のアイテムで春を呼び込んでは。

※価格はすべて税込みです