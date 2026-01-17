大河ドラマ「豊臣兄弟！」浜辺美波、秀吉派？ それとも秀長派？
女優の浜辺美波（25歳）が、1月15日に放送された情報番組「まるっと！」（NHK名古屋）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、秀吉の妻役を演じているが、秀吉と秀長では「秀長さん」派と語った。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じている池松壮亮と、その妻・寧々を演じている浜辺美波が番組のインタビューに対応。大河ドラマ初出演となる浜辺は「地元（石川）のおじいちゃん、おばあちゃんが楽しみに見てくれると思うので、とても放送が楽しみですし、現場での柔軟性を大切にして、自分なりの寧々を作り上げて、愛して頂けるように演じられたらなと思います」とコメント。
浜辺からみた“豊臣兄弟”は「2人が合わさると最強だな、と思いますし、見ていて元気をもらう、勇気をもらう、生きる力を分けてもらうような、そんなパワーがある兄弟。みんながファンになるんだろうな、と思います」と話し、浜辺自身は「今、撮影がだんだん進んできて、秀吉の史実通りの女癖が、少しずつ、ちょっと『こんにちは』って感じなので、そのところはちょっと嫌だなと。秀長さんで」と語った。
