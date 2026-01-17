自分へのプチご褒美に！【セブン-イレブン】おうちカフェが華やぐ♡「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】から、頑張った日のごほうびにぴったりな「新作スイーツ」が登場！ ハイクオリティな商品ばかりで、ワンランク上のおうちカフェが楽しめそうです。スイーツマニアが絶賛する商品をセレクトしたので、お買い物の参考にしてみてください。

間違いない組み合わせ「やみつき大福」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「甘塩っぱいバタークリームが最高」と激推しするのが、12/3に販売がスタートした「あんバター大福」です。もちもちのお餅で粒あんとバタークリームを包んだ和洋折衷なスイーツ。粒あんの甘さと、バタークリームのほどよい塩気でやみつきになってしまいそうです。\183（税込）で買えるので、あまじょっぱ系のスイーツが好きな方は、試してみる価値ありです！

初めての味「ほうじ茶のティラミス」

一見普通のティラミスに見えるこちら、実はティラミスとほうじ茶を組み合わせた新感覚スイーツです。ほうじ茶を染み込ませたスポンジの上には、ほうじ茶を加えたマスカルポーネとクリームチーズ。どこを食べてもほうじ茶を感じられそうな1品です。@sujiemonさんいわく「ふわりとろけるリッチな食感」が特徴で「お茶の渋み」もしっかりと感じられるそう。価格は\345（税込）です。

本格クオリティ「ほうじ茶パフェ」

11/19に販売がスタートした「ほうじ茶に恋する ご褒美の和パフェ」は、ネーミングにごほうびと入っている通り、\419（税込）とちょっぴりお高めですがクオリティがかなりの本格派。ほうじ茶葛ゼリー・ほうじ茶みるくぷりんの上にほうじ茶わらび餅やほうじ茶ホイップをトッピング。あんこやホワイトチョコものったぜいたくなスイーツです。1口食べるごとに幸せな気持ちになれそうです。

絶妙なマッチング「ほうじ茶 × チーズケーキ」

@nyancoromochi_sweets_blogさんのイチオシは、11/18に販売がスタートした「ほうじ茶に恋する とろ生チーズケーキ」です。ホワイトチョコ入りのほうじ茶チーズケーキと、ぷるんと食感のほうじ茶ソースの2層仕立てになっています。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「チーズケーキとほうじ茶って結構合う」とお気に入りのご様子。日本茶好き・チーズケーキ好きは、ぜひ試してみてください。価格は\259（税込）です。

