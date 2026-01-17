株式会社ワンズマインドの運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、全国の会社員759人を対象に、商談においてトラブルが発生したとき、機転を利かせたり交渉力を発揮したりして「この人なら状況を好転させてくれそう」と期待できる「商談で頼りになりそうな芸能人」に関するアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】経験豊富でコミュ力抜群!マツコ、キムタクの名前も

第5位はカズレーザー(41)。「頭の回転がよく突発的な事柄にもあまり動揺しなさそう(50代男性)」「穏やかかつ理論的(50代女性)」「博識でありブレない主張の好感が持てる(40代男性)」など、ロジカルで一貫した主張に良い印象を持つ人々が多く、トラブルに動じず、冷静に対応できるイメージも人気の理由だった。



第4位は天海祐希(58)。「度胸が据わっているイメージ(60代男性)」「上手く立ち回れる事が出来て、相手を納得させれそう(50代女性)」「存在感の強さ、まわりをまとめあげそうな統率力。いかにも『頼れる上司』な感じだから(40代男性)」など、冷静で堂々とした姿や圧倒的な存在感から頼もしさを感じる人々が多かった。



第3位は大泉洋(52)。「会話のニュアンスからその人の気持ちを感じ取る能力が高いと思うから(50代女性)」「頭の回転が速く憎めないキャラなので(60代女性)」「面白くてトーク力やコミュニケーション能力が高いから(30代女性)」など、陽気で人間味のあるキャラクターが好評で、多くの支持を得た。



第2位はタモリ(80)。「博識であり、落ち着いてアイデアを出してくれそう(60代男性)」「いろいろな引き出しやユーモアがあり何でも良い方へ導いてくれそう(40代女性)」「頭が良いので交渉が得意そうだから(40代男性)」など、博識さや落ち着きのある姿に安心感や信頼感を抱く回答者が多かった。



第1位は明石家さんま(70)。「予測不能な事態にも、即座に面白い切り返しで対応し持ち前のユーモアで、商談の空気を一瞬で和ませてくれそう(40代男性)」「相手の緊張を解きほぐし、柔らかい雰囲気に持ち込むことで交渉を円滑に進められそう(40代男性)」「相手を上手くその気にさせる(60代性別)」など、長年テレビ番組で培ってきた話術や持ち前のユーモアで場を和ませ、商談のピンチを救ってくれそうという声が多く寄せられ、圧倒的支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）