6434人が亡くなった阪神・淡路大震災から17日で31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。

追悼行事が行われている東遊園地には、祈りをささげる人が早朝から絶え間なく訪れています。

ことし灯籠で形作られたのは「つむぐ」という文字です。あの日を忘れないために、記憶や教訓を「次の世代」につむいでいってほしいという願いが込められています。

小学生のときに被災 神戸市内の男性

「一瞬にして幸せな、何もない状況から、日常が崩れることがあると、一日一日を大切に過ごしていかないといけないと（子どもに）少しでも伝えられたらと思う」

震災を経験していない大学生

「整えられたきれいになった神戸の街しか知らないので、こうやって灯篭が並べられているのを見ると、多くの犠牲があったんだなというのを感じますし、知らない世代の私たちが何かできることがあればと思いました」

風化を懸念する声もある一方で、被災者の心からは、あの日の悲しみが消えることはありません。

当時を知る人と知らない人がこの場所で同じときを過ごし何をつむいでいくのか。あの日の神戸に思いをはせながら今とこれからを考える31年目の1月17日です。