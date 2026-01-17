上白石萌歌「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに」 弾丸で韓国旅行 姉・萌音と過ごすプライベート時間に「久々に姉妹仲良く揃った姿を見た!!」「ワチャワチャが愛おしすぎ」と反響
俳優の上白石萌歌（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。姉で俳優の上白石萌音（27）が出演する舞台を見に韓国を訪れたことを明かし、萌音と過ごしたプライベートの時間を共有した。
【写真】「久々に姉妹仲良く揃った姿」上白石萌音＆萌歌の韓国でのプライベートショット ※2枚目以降
萌歌は「日記」と書き出し、「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました」と報告。
「海をこえてあらゆる国をめぐり、各地の熱をめいいっぱい吸い込んだ千尋は、すさまじいパワーを放っていました。とんでもなく千尋で、10歳でしかなくて、さらに血の通ったものになっていて震えた。ひとときも目を離せず、息を呑むように心を奪われ続ける演劇体験。本当に素晴らしい作品をみたときって、心も体もトリップして、なんだかすごく遠い場所にきたような気持ちになるのだな、と感じました」と感銘を受けた様子で舞台の感想をつづり、「演劇っていいなあ。こんなにも夢中になれる作品に出逢わせてくれた姉に感謝です。じぶんの名前を大切にしていたい」と思いを記した。
萌音との時間も過ごせたようで、「公演の合間に、姉と韓国でのたのしいひとときも過ごすことができました。韓国のプリクラってこんなに進化してるんですね？！10数年ぶりに姉とプリクラして、美味しいものもたべて、たのしかった ありがとう」と姉妹での時間を満喫する様子も写真と動画でシェアした。
最後に「千と千尋の神隠しをまた浴びに、どこへでもついていきたいです。そしてあねと、いつかふたり旅したいです」と気持ちをつづり、投稿を締めくくった。
“姉妹愛”にじむこの投稿には、「久々に姉妹仲良く揃った姿を見た!!!!」「かわいい！素敵な姉妹」「姉妹の素敵な時間のおすそ分けありがとう!!」「姉妹のワチャワチャが愛おしすぎます 2人を見てるだけで幸せすぎる」「このプリクラ動画ずっと見てられる」「ふたり旅実現しますように」など、さまざまな反響が寄せられている。
