ある日、スマホをいじっている飼い主さんを、じっと見つめていた大型犬。自分の方を見て欲しくなって一生懸命アピールする姿が、あまりにもあざとく可愛すぎて勝てないと大きな反響を呼びました。

「甘えん坊さん」「こんなことされたらもうナデナデするしかないですね」と評判で、24万回以上再生されています。

【動画：スマホをいじっている女性→構ってほしそうな大型犬が…絶対に無視できない『あざとい行動』】

スマホを触っていると…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『goldenkojikun』へ投稿された、ゴールデンレトリバー「麴（こうじ）くん」の甘えん坊な様子です。飼い主の「おにゅーさん」がスマホを触っているのを、じっと見つめていた麴くん。

やがてスマホの縁にアゴを乗せると、おにゅーさんのことをじっと見つめ始めたといいます。おにゅーさん曰く、麴くんは構ってほしい時、こんな風にアゴを乗せてアピールする癖があるのだそう。

あざとすぎるアピール

スマホの縁にアゴを乗せて「まだ見てるの？」とおにゅーさんの様子を観察したり、そのままウトウトしたりと、スマホから離れない麴くん。時には、画面が見えないくらい顔全体をどんと乗せてしまうことも。

チラッと上目づかいで見つめてくる様子など、一生懸命自分へ気を引こうとする麴くんのあざとすぎるアピールに、思わず微笑んでしまいつつも抗っていたおにゅーさん。とうとう決着の時がやってきました。

アピール勝負の行方は…？

操作する手をアゴでグイグイと押さえ込まれたおにゅーさんは、これ以上待たせることができず、スマホを脇に置いて麴くんをナデナデ。こうして麴くんとスマホとの戦いは、麴くんの勝利で終わったのでした。

吠えたりせず、こんな風に可愛さで「構って！」とアピール勝負を仕掛けられたら、どんな相手でも勝てないような気がします。これからも麴くんとおにゅーさんの、仲睦まじいふたり暮らしを見せてもらうのを楽しみにしています。

この投稿へは「もぉなにその甘え方」「どんどんしかめ面になる眉毛が可愛すぎる」「かまちょな麴くん」など、麴くんの可愛すぎるアピールに魅了された視聴者から、多くのコメントと9000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『goldenkojikun』では、ゴールデンレトリバーの「麴くん」とアラサー独身女性の「おにゅーさん」との、幸せいっぱいなふたり暮らしの様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldenkojikun」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。