命の期限が迫る中で保護された元野犬が、人と犬に囲まれた日常を過ごすまでの軌跡が注目を集めています。恐怖の中から始まった日々が、少しずつ安心へと変わっていき…。

投稿は記事執筆時点で206万再生を突破。「涙が止まらない」「幸せになってね」などのコメントが寄せられています。

【動画：命の期限が迫った『元野犬』を保護して初日、人に怯えてしまい…1年8ヶ月後の『嘘のような光景と軌跡』】

はじまりの日

YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」に投稿されたのは、元野犬の「ハリー」くんを迎え入れてからの1年8ヶ月を振り返った記録です。とある日、命の期限が迫る中で保護されたのがハリーくんでした。

迎え入れられた直後のハリーくんは、クレートの奥で身を潜めて怯えていたといいます。人の手が近づくと視線を逸らし、背を向ける姿も。そんな中、恐怖と向き合いながらも、共同生活に入るために必要なシャンプーを、おとなしく受け入れていたそうです。

少しずつ歩み寄り

投稿主さんのもとで過ごす中で、ハリーくんにはわずかな変化が見られるようになったといいます。人間の手から差し出されたおやつを、美味しそうに食べるようになったのもこの頃でした。そしてクレートから出て、外の世界に一歩を踏み出し始めたハリーくん。

近くに子犬が来ても身動きせず、唸ったり歯を見せたりすることなく、ただ静かに受け入れていたそうです。おもちゃを譲る光景からは優しさがにじみ出ていて、周囲の犬たちからも自然と好かれていく様子に、ほっこり温かい気持ちになります。

日常を楽しめるまでに

時間の積み重ねとともに、ハリーくんの表情は大きく変わっていきました。初めは固まってしまっていたというお散歩も、上手にできるようになったそう。子犬から遊びに誘われると、応えてあげる余裕まで出てきたといいます。

初めは緊張していたドッグランでも、やがて尻尾を振って走り、呼ぶと戻ってきてくれるまでになったとか。

素敵なご縁もあり里親希望者が現れ、トライアルを経て正式な譲渡に至りました。これからは今までにない幸せな犬生が待っていることでしょう。

命の期限に怯え、恐怖の中にいた元野犬が辿り着いた現在は、他の犬と同じように、幸せな日常を安心して過ごす姿だったのでした。

投稿には「すっごく優しいワンちゃんだなぁ」「いい人に助けて貰って本当に良かった♡」「怯えながらも威嚇したり噛んだりしないの凄い」「別人、、ならぬ別犬になっていく」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」では、元野犬の保護犬たちが新しい一歩を踏み出していく過程が丁寧に記録されています。気になる方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。