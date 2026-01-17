おかずクラブ、“禁断の恋”に対する価値観の変化を明かす「入り込みにくいなっていう」

1月15日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルに更新した動画の中で、2人が価値観の変化を明かした。

今回の動画では、価値観が変わったことについてトーク。この中で、オカリナは、「私さ、漫画好きで。小さい頃って少女漫画で先生と生徒の恋愛って結構あったの」と、教師と生徒の“禁断の恋”を描く作品について話を切り出した。

続けて、「自分が学生の頃は素敵だなと思って見てたわけ。障害があってもそうやって乗り越えてくっつくなんて素敵だなと思ったんだけど、大人になって考えてみるとあれ？未成年じゃんって。我慢しろよって」と、見え方が変わったとコメント。

それを受けて、ゆいPも、「すげぇわかる。めちゃくちゃわかる」と共感し、「なんでなんだろうね？実際にそういう犯罪とかもあるから余計許せないっていうのもたぶん1つあるんだろうけど、自分が大人になった時の価値観で見てるんだろうね」と話した。

その後、ゆいPが、「そこからゴールインする人たちだっているから一概には言えないんだけど」と補足すると、オカリナは、「昔のドラマとかそういう設定のやつちょっと見づらい、入り込みにくいなっていう」と語っていた。