フォーシーズンズホテル大阪は、旬の国産苺を使った「ストロベリーアフタヌーンティー」を1月5日から4月2日まで提供する。

スイーツは、ストロベリーショートケーキ、ピスタチオと苺のパリ・ブレスト、ストロベリーガナッシュケーキ、苺とホワイトチョコレートのムースなど。セイボリーは、スモークダックとストロベリーを合わせた赤ワインフランのタルト、菜の花と黒トリュフ、奥丹波鶏を重ねたサンドイッチなどを用意する。スコーンは、ホワイトチョコレートとドライストロベリー、アールグレイレモンティーの2種類。ドリンクは紅茶やフレーバーティーなど10種とコーヒー5種をフリーフローで楽しめる。場所は1階オールデイフレンチビストロ「ジャルダン」。提供時間は正午から午後7時までの2時間制。料金は8,800円から。

1階ベーカリーショップ「ファリーヌ」では、国産苺を使ったストロベリーケーキ＆ブレッドコレクションを1月9日から4月30日まで販売する。ラインナップはストロベリー デニッシュ（1,200円）、ストロベリータルト（1ピース1,350円、ホール6,000円）、ストロベリースコーン（500円）など。