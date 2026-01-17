関門トンネル 値上げはいつ？

NEXCO西日本は2026年1月15日、年末年始にかけて（12月23〜1月9日）実施した「国道2号 関門トンネルの新たな通行料金案」に関する意見募集結果について公表しました。

【けっこう上がる…】これが「関門トンネルの“2段階”値上げ」詳細です（画像）

本州の山口県下関市と九州の福岡県北九州市を結ぶ関門トンネルは、1958年に開通した世界初の海底道路トンネルです。老朽化が進行していることから、2025年9月に料金徴収期間が延長されるとともに、コスト増への対応として値上げを伴う新たな料金案が検討されてきました。

今後、2026年6月以降に普通車160円を230円に値上げ、さらに2030年頃からは300円と段階的に値上げする案が示されています。

値上げに理解を示す意見もある一方、反対の意見も多数寄せられています。そうした意見には、「料金徴収期間全体で必要な管理費（更新・機能向上を含む）を賄う」料金案となっているため、「ご理解をお願いいたします」としています。

一方、値上げに伴う利便性向上策の目玉が「ETC」の導入です。現状では1日約2万5000台という通行台数の多さから料金所渋滞が発生しています。2030年頃からの2段階目の料金引き上げは、「ETC導入時期を目途」としています。

ただ、これについては「ETC導入後に料金を引き上げるべき」「100円単位にするなど切りの良い料金とすべき」といった意見も。

これに対しNEXCO側は、ETC導入までは従来同様に現金等での支払いになり、「車種によっては必要な硬貨の枚数が増える」場合もあるとしています。料金所を通過する前に小銭を準備している人も少なくないため、周知が十分でなければ、小銭の追加に手間取って渋滞が悪化する可能性も考えられます。そこで「回数券の利用も検討してほしい」と呼びかけています。

また、「ETC導入後に料金を引き上げた場合、料金変更時期から残る期間において必要な管理費を賄うために、現行の料金案に加え追加でご負担をお願い」することになるとして、段階的な値上げ案にも理解を求めました。

他方、ETC導入により、「トンネル内への進入速度が上がり追突が懸念される」「トンネル内で渋滞するのではないか」といった意見も。これについては「照明のLED化による視認性向上や、視線誘導標等の設置によるトンネル内の整流化など走行環境の改善を行い、渋滞緩和に努めて」いくという方針を示しました。