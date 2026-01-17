偉大な王者ウシクの助言とは？　中谷潤人が証言したサウジでの“不思議な初対面”「『やるしかない』と思って、僕もやりました」

サウジで苦戦を強いられた中で、ウシクから中谷に飛んだ助言とは？(C)Getty Images

不思議な初対面だった。

去る12月27日。2025年が終わりを迎えようとしていたこの時に日本でもちょっとした話題となったのは、WBA、WBC、WBO世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（M.T）と、世界3団体（WBAスーパー、WBC、IBF）ヘビー級統一王者のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）の邂逅だ。

この日、スーパーバンタム級での初戦を迎えていた中谷は、対峙したWBC10位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に苦戦を強いられていた。打てども強固なガードは崩れず、前進を続けるメキシカンを前に、さしものビッグバン（中谷の愛称）もやや疲弊した表情を浮かべていた。

すると、11回の開始直前にエルナンデスが塗りすぎたワセリンを拭き取るよう指示され、ニュートラルコーナーに戻る際に、「ナカタニ！ ナカタニッ！」と呼ぶ声がした。

「誰が言っているのかと思って、リングサイドを、見たらウシク選手だった」

そう振り返るのは、他でもない中谷本人だ。16日に、都内でWOWOWでオンエアされるエキサイトマッチSP（19日午後9時、WOWOWプライム＆WOWOWオンデマンドで放送）の収録に参加した28歳は、レジェンド戦士の「初対面」の記憶を回想した。

サウジアラビアが国家事業として推し進めているエンターテインメント事業『Riyadh Season』が主催した同興行には、多くの著名ゲストが来場。主催者であるトゥルキ・アル・シェイク氏と関係の深いウシクもそのうちの一人だった。