「MLBキャリアで最悪のシーズンを送った」ド軍FA、25億円男にホワイトソックス入りが浮上、村上の同僚に？「キャリアを立て直すための良い機会となる」米報道

コンフォートは昨季ドジャースで4番も務めた(C)Getty Images

今オフドジャースからFAとなって去就が注目されていた外野手のマイケル・コンフォートに関して『NEWYORK POST』のジョン・ヘイマン記者は自身の記事の中でシカゴ・ホワイトソックスが興味を示していると報じた。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

コンフォートは昨季一時ドジャースの4番を務めた時期もあったが、138試合に出場し、打率.199、12本塁打、58打点と期待に応えることはできなかった。

米メディア『DodgersNation』でもコンフォートの去就に関しての記事を掲載。「一昨年12月に1年1700万ドル(約25億円＝契約時のレート）の契約を結んでから、2025年シーズンをロサンゼルス・ドジャースで過ごした」としながら「しかし彼のシーズンは計画通りにはいかず、MLBキャリアで最悪のシーズンを全て記録した」と記す。

開幕当初こそ好調な時期はあったが、じきに低迷。状況は改善せず、OPSも.637とメジャー定着以来、ワーストを記録。

さらに記事の中では「コンフォートは守備でもひどいシーズンを送り、2020年から続く下降傾向が続いた」とした。

その上でなぜホワイトソックスが獲得に興味を示しているかの背景にも目を向けた。