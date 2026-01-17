自民党の菅義偉・元首相（７７）（衆院神奈川２区）は１７日午前、衆院選に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。

横浜市内で記者団を前に、「不出馬を決めた」と明言した。「若い世代に代わってもらうよう考えている。次の世代に経験を生かすことができればという思いだ」と述べた。

菅氏は同日朝、地元で支援者を集めた会合を開き、こうした考えを説明した。菅氏は「７０代になってから政治家としての引き際を常に考えていた。前回の衆院選も（出馬を）悩んだ時期があった」とも語った。

菅氏は秋田県出身。横浜市議を経て１９９６年の衆院選で初当選した。２０１２年１２月に発足した第２次安倍晋三内閣で官房長官に就任。危機管理などで手腕を発揮し、在職日数は歴代最長の７年８か月に及んだ。安倍氏の退陣を受け、２０年９月から２１年１０月まで首相を務めた。

「省庁の縦割り打破」をモットーに「国民のために働く内閣」を掲げ、デジタル化や「脱炭素」、ダムを活用した水害対策などに取り組んだ。携帯電話料金の引き下げや不妊治療の保険適用にも力を入れた。

菅氏は、政治家として最も印象に残ることに、新型コロナウイルス対応を挙げ、「首相として、ワクチンの１日１００万回接種を国民に約束して実行に移した」と振り返った。