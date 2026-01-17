◇AFC U23アジアカップ（サウジアラビア、6日〜24日）

サッカー・U23アジアカップは8チームによるノックアウトステージに突入。16日準々決勝では、日本ーヨルダン、ベトナムーUAEの2試合が行われました。

グループステージのB組を3連勝で首位通過した日本は、A組2位通過のヨルダンと対戦。ここまでの3試合無失点の日本でしたが、前半30分に失点を喫しリードを許す展開。同点に追いついたのは、後半5分。後半開始直後に投入されたFW古谷柊介選手（東京国際大）が決めて1−1。その後は90分間、延長戦でも互いにゴールは生まれずPK戦に突入。

PK戦ではGK荒木琉偉選手（ガンバ大阪）が1人目、4人目のキッカーをストップする大活躍。一方の日本はDF市原吏音選手（RB大宮アルディージャ）、FW道脇豊選手（SKベフェレン/ベルギー）、MF佐藤龍之介選手（FC東京）、MF川合徳孟選手（ジュビロ磐田）と4人連続成功し、PK戦を4−2で勝利。準決勝に駒を進めました。日本は準決勝ではオーストラリアと韓国の勝者と対戦することになります。

A組1位通過のベトナムとB組2位通過のUAEの対決も接戦。2−2で決着がつかず延長戦に突入した試合は延長前半11分にベトナムが勝ち越し。3−2でUAEを破り準決勝進出を決めています。

▽準々決勝の対戦カード

日本 1−1(PK4−2) ヨルダン

ベトナム 3−2（延長） UAE

オーストラリア−韓国

ウズベキスタン−中国

▽日本のグループステージ結果勝 5−0 シリア（得点者：大関友翔、佐藤龍之介2、石橋瀬凪、道脇豊）勝 3−0 UAE（得点者：ンワディケ ウチェブライアン世雄、大関友翔、古谷柊介）勝 2−0 カタール（得点者：古谷柊介、佐藤龍之介）勝 1−1(PK4−2) ヨルダン（得点者：古谷柊介）