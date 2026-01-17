古川雄輝＆矢作穂香「イタキス」コンビのコラボにファン歓喜「10年以上経ってるの泣く」「入江くんと琴子だ」
【モデルプレス＝2026/01/17】俳優の古川雄輝が1月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。女優の矢作穂香がゲスト出演し、話題を集めている。
【写真】「イタキス」W主演の28歳美人女優「変わらない」20年前の幼少期ショット
この日、『【PART Calling HONOKA 【矢作穂香】』と題した動画を公開した古川。車内から矢作に電話を掛けると「俺、YouTubeでコラボとかは基本してなくて初めてだと思う」と話し、電話越しでの矢作とのコラボレーションがスタート。今回矢作にオファーをした理由は「海外のファンから穂香ちゃんに出てほしいというコメントがめちゃくちゃ来ていて」と明かした。
古川と矢作が最後に会ったのは8年前だったと回顧。テレビ朝日系ドラマ『重要参考人探偵』（2017年）で共演した際に、矢作の20歳の誕生日祝いで一緒に食事に行ったことを懐かしんでいた。
「最近何してたの？」と古川が聞くと、矢作は「昨年、一昨年くらいから海外をすごい旅してる」と返答。その旅は「ほぼほぼプライベート」だと話し「YouTubeを撮ろうっていうことで、良い機会だし行ってみたかったっていうのもあって、色々海外を歩こうと思って」と語っていた。
フジテレビ系ドラマ『イタズラなKiss〜Love in TOKYO』（2013年、2014年）でW主演を務めていた2人。今回のコラボ動画にファンからは「初コラボが穂香ちゃんなんて最高」「2人が喋ってるの感動」「エモすぎ」「令和にイタキスコンビが見れるなんて」「入江くんと琴子だ」「10年以上経ってるの泣く」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
