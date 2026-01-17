森尾由美、“80個のバラをあしらった”手編みブランケット披露「すごぉ〜い」「飾ってもオシャレ」「芸術的ですね〜」 センス光る手仕事に絶賛の声
俳優・タレントの森尾由美（59）が15日、自身のインスタグラムを更新。「出来ましたー バラを付けたブランケット」と作成中だった手編みのブランケットが完成したことを報告し、写真で紹介した。
【写真】「すごぉ〜い」「飾ってもオシャレ」森尾由美が披露した“バラを付けた”手編みのブランケット
インスタでは、たびたびセーターなどの手編みアイテムを披露してきた森尾。
10日の投稿では「最近の編みもの…このバラを80個編んで…いつ終わるかな」と、白い糸で編んだ小さなバラの写真を添え“何か”を作成途中であることを伝えていた。
この日の投稿では、その“何か”がブランケットであったことを明かし、完成品を披露。ブランケットは白と黒のモノトーンカラーで、丸形のふちに80個編んだという小さな白いバラをあしらったデザイン性が光る仕上がりになっている。
2枚目のカゴに収納した様子をとらえたショットは、まさに“花”のような存在感がある。納得のいく作品になったようで、「大きさや色を変えてまた作ってみよ」と楽しげにつづっていた。
披露されたブランケットに対し「すごぉ〜い 素敵なブランケット」「かわいい」「めちゃ綺麗ですね」「花束ブランケット素敵」「飾ってもオシャレ」「白バラ ステキです」「由美ちゃんらしさが、すごく出てる」「芸術的ですね〜」などと、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
