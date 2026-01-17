3月開催の賞レース特番をかけネタバトル 内村どハマり！マスオペちゃんって何者？17日放送『すっかり にちようチャップリン』
テレビ東京で17日、『すっかり にちようチャップリン きしたかのvsや団！おおごええ芸人は誰!?』（深0：25〜0：55）が放送される。
【番組カット】ウッチャンがドハマり!?ネタを披露するマッスルオペラちゃん
レギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースシリーズ「シン・井戸田杯」の後半戦が繰り広げられる。出場芸人は番組データやお笑い情勢をインプットした“チャップリンAI”が選抜。きしたかのvs十九人vsTOKYO COOLvsマッスルオペラちゃんvsや団。
AIも認める大声芸人の熾烈なネタバトル。井戸田潤＋観客が「おもしろ点」「おおごええ点」合計100点満点で審査する。上位2組は春開催予定の本大会出場権を獲得できる。思わぬシビアな展開に芸人は困惑する。
MCの内村光良がどハマりした“マスオペちゃん”も登場する。
■出演者
MC 内村光良
井戸田潤（スピードワゴン）
田中卓志（アンガールズ）
千鳥（大悟・ノブ）
土田晃之
ハリセンボン（近藤春菜・箕輪はるか）
きしたかの
キュウ
十九人
TOKYO COOL
ですよ。
ネコニスズ
マッスルオペラちゃん
めぞん
や団
