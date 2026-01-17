見た目がかわいいと思う「福島県のお土産」ランキング！ 2位「桃笑（フルラージュ）」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪景色に心が弾む季節は、旅の締めくくりに選ぶお土産にも遊び心を取り入れたくなるものです。見た瞬間に印象に残るデザインは、渡す相手との会話を自然と生み出してくれます。
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「福島県のお土産」を紹介します！
回答者からは「パッケージも中身もピンクで、お菓子自体ももの形をしていてかわいらしい」（20代女性／栃木県）、「福島桃をイメージしたお菓子で、ピンク色で可愛いです」（50代女性／広島県）、「パッケージもピンクでオシャレな印象ですが、お菓子本体も丸いけど桃がイメージできる模様が書かれていて可愛いなと思いました」（20代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ままどおるのあの可愛すぎるレトロ感は1番です！」（20代女性／東京都）、「まん丸でミルク色の焼き菓子で、ほっこりした見た目がかわいい定番スイーツ」（50代男性／東京都）、「お母さんが赤ちゃんを抱っこした図柄が可愛らしい」（50代男性／沖縄県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：桃笑（フルラージュ）／28票2位は、フルラージュの「桃笑（ももさく）」でした。福島特産の桃をモチーフにしたスイーツ「桃笑」は、桃をイメージした淡いピンク色とふっくらしたフォルムが特徴。パッケージもシンプルながらキュートなデザインでで、人気を集めています。
1位：ままどおる（三万石）／60票1位は、三万石の「ままどおる」でした。ミルク味のあんをしっとりとした生地で包んだ定番のお菓子。レトロでかわいらしいロゴとイラストに惹かれる人も多く、世代を超えて愛されている福島の代表的なお土産です。
