「え?セレブの方ですか？」なごみ、美太もも際立つ圧巻スタイルに反響「Awichかと思った」「ビジュ最高」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは1月15日、自身のInstagramを更新。きれいな太もも姿を公開しました。
【写真】なごみの美しい太もも
コメントでは「スタイル良くてメガネ姿も似合う」「カッコよくてステキ」「最高にクール」「こういう雰囲気のなごみちゃん好き」「一瞬Awichかと思った」「かわいすぎやろ」「え?セレブの方ですか？」「ビジュ最高」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「かわいすぎやろ」なごみさんは「2026 BOUQUET POPUPがGENTLE MONSTER AO10AMA FLAGSHIP STOREで1月16日からオープン」とつづり、10枚の写真を載せています。インナーの上に黒いジャケットを着用した姿を披露。真っ黒のサングラスが印象的な格好いい姿です。1、2枚目の座りながら脚を組んだ体勢からは、タイツを履いた美しい太ももがあらわに。
美貌際立つ姿を投稿なごみさんは自身のInstagramでさまざまなショットを公開しています。1日には「新年明けましておめでとうございます」と、黒いワンピースを着用した美しいモデルショットを載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
