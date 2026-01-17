カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは1月15日、自身のInstagramを更新。美しい太ももが際立つ姿を公開しました。（サムネイル画像出典：なごみさん公式Instagramより）

カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは1月15日、自身のInstagramを更新。きれいな太もも姿を公開しました。

なごみさんは「2026 BOUQUET POPUPがGENTLE MONSTER AO10AMA FLAGSHIP STOREで1月16日からオープン」とつづり、10枚の写真を載せています。インナーの上に黒いジャケットを着用した姿を披露。真っ黒のサングラスが印象的な格好いい姿です。1、2枚目の座りながら脚を組んだ体勢からは、タイツを履いた美しい太ももがあらわに。

コメントでは「スタイル良くてメガネ姿も似合う」「カッコよくてステキ」「最高にクール」「こういう雰囲気のなごみちゃん好き‪‪」「一瞬Awichかと思った」「かわいすぎやろ」「え?セレブの方ですか？」「ビジュ最高」と、絶賛の声が集まりました。

なごみさんは自身のInstagramでさまざまなショットを公開しています。1日には「新年明けましておめでとうございます」と、黒いワンピースを着用した美しいモデルショットを載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)