Samsung（サムスン）のAIであるGalaxy AI。2024年に発表されたGalaxy S24に搭載され、AI強化スマホとしてアピールされていました。が、実は2024年時点では、Galaxy S24の製品ページ注釈部分に「Galaxy AIは2025年末まで無料で提供」と書かれていたのです…。

年が明け2026年になってどうなったかというと…、Samsungがページをしれっと更新。引き続き無料で使用できることが明らかになりました。

引き続き無料！

Samsungアメリカ版のWebサイトのGalaxy AIのページの注釈部分にこう書かれています。

Galaxy AI basic features provided by Samsung are free. （Samsungが提供するGalaxy AIの基本機能は無料です）

ネタ元のAndroid Authorityによれば、ここが修正されたのは2026年1月1日のこと。Redditユーザーによって発見されて明らかに。ただし、同じGalaxy AIページの日本語版にはこの注釈文章がないので、ちょい気になりますが…（しかし、Galaxy S24の製品ページにあった2025年末までの文章は削除されています）。

この注釈部分には、今後のリリースで強化機能・サービスが展開される可能性もあり、そちらは有料かもよとも書かれています。が、現時点では、Galaxy AIの基本機能として、Gemini Live、画像やオーディオのAI生成編集、文字起こしや翻訳、かこって検索など幅広い機能があり、一般的な利用では十分すぎるほどです。

Source: Android Authority