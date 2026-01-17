ずばり“ツッコミ”からの爽やか疾走へ

後輩からのプレゼントで、44歳超人が躍動している。日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。ダルビッシュ有投手（パドレス）からの“贈り物”を身に着け、サンディエゴを楽しむ様子が「いつも、カッコいいです」と反響を集めている。

糸井氏は数日前からサンディエゴを訪問し、パドレス本拠地のペトコパークなどを満喫。しかし、インスタグラムに公開した写真に対し、日本ハム時代の同僚であるダルビッシュは、糸井氏がフェルナンド・タティスJr.外野手のユニホームを着て写真撮影していたことに「そこは11ですよ」と反応していた。

これを受け、糸井氏はさらにインスタグラムに動画を投稿した。「ダルビッシュからパドレスのTシャツと短パンをもらったよ！ テンション爆上がりで、そのまま走りに行っちゃった」と報告。「ありがとう、ダルビッシュ！ ありがとう、サンディエゴ！」と付け加えた。

糸井氏らしさ溢れる投稿にファンも続々と反応。「えっ!! 走ってるう〜」「どこでも走るのですね」「糸井さん太陽が降り注ぐ中でランニングって眩しすぎる」「ダルビッシュさん優しいですね 似合ってます」「ダルちゃんからパドレスのTシャツとショーツ頂けて良かったね」「ダルビッシュさん、おもてなしもされて、流石やね」などのコメントが集まった。（Full-Count編集部）