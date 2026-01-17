狙いすましたスルーパスで得点に関与した菅原。（C）Getty Images

写真拡大

　現地１月16日に開催されたブンデスリーガ第18節で、菅原由勢と長田澪が所属するブレーメンは、ホームで堂安律と小杉啓太を擁するフランクフルトと対戦。３−３で引き分けた。

　この試合で見事なアシストを披露したのが、菅原だ。０−１で迎えた29分、自陣で味方とのワンツーで敵をかわすと、正確無比なスルーパスでジャスティン・ジンマーの同点ゴールをお膳立てした。
 
　試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「芸術的なアシスト 菅原がパス一本でゴールまでエスコート」などと綴り、得点シーンを公開。「最高のパス！」「芸術パスすぎる」「これはすごいな」「正確すぎる」「まさに一流」「よく通せたな」「素晴らしいパス精度」「えげつないアシスト」「うっま」「流石すぎる」「（ケビン・）デ・ブライネみたいなパスすげー」などの声があがった。

　日本代表DFの絶妙なアシストに称賛の声が相次いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

