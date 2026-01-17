「デ・ブライネみたい」ブレーメンの日本代表DFが魅せた！ 同点弾演出の芸術的なアシストに脚光「まさに一流」「流石すぎる」
現地１月16日に開催されたブンデスリーガ第18節で、菅原由勢と長田澪が所属するブレーメンは、ホームで堂安律と小杉啓太を擁するフランクフルトと対戦。３−３で引き分けた。
この試合で見事なアシストを披露したのが、菅原だ。０−１で迎えた29分、自陣で味方とのワンツーで敵をかわすと、正確無比なスルーパスでジャスティン・ジンマーの同点ゴールをお膳立てした。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「芸術的なアシスト 菅原がパス一本でゴールまでエスコート」などと綴り、得点シーンを公開。「最高のパス！」「芸術パスすぎる」「これはすごいな」「正確すぎる」「まさに一流」「よく通せたな」「素晴らしいパス精度」「えげつないアシスト」「うっま」「流石すぎる」「（ケビン・）デ・ブライネみたいなパスすげー」などの声があがった。
日本代表DFの絶妙なアシストに称賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「芸術的」「えげつない」菅原の美アシスト！
この試合で見事なアシストを披露したのが、菅原だ。０−１で迎えた29分、自陣で味方とのワンツーで敵をかわすと、正確無比なスルーパスでジャスティン・ジンマーの同点ゴールをお膳立てした。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「芸術的なアシスト 菅原がパス一本でゴールまでエスコート」などと綴り、得点シーンを公開。「最高のパス！」「芸術パスすぎる」「これはすごいな」「正確すぎる」「まさに一流」「よく通せたな」「素晴らしいパス精度」「えげつないアシスト」「うっま」「流石すぎる」「（ケビン・）デ・ブライネみたいなパスすげー」などの声があがった。
日本代表DFの絶妙なアシストに称賛の声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「芸術的」「えげつない」菅原の美アシスト！