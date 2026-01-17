【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】奇跡の「逆回転PK」（リプレイあり）

U-23日本代表のFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）が、PK戦でまるで漫画のようなゴールを決めてSNSのファンたちが大盛り上がりとなった。

U-23日本代表は1月16日、AFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。序盤のチャンスを決めきれずにいると、30分に今大会初失点を喫した。しかし、50分に途中出場のMF古谷柊介（東京国際大）が同点ゴールを奪い、1ー1で延長戦を終えてPK戦を迎えた。

先行の日本は、キャプテンのDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）が成功すると、ヨルダンのMFモハマッド・ターハーのシュートをGK荒木琉偉（ガンバ大阪）がストップ。リードして2人目の道脇に出番が回ってきた。

道脇は審判のホイッスルが鳴らされた直後に一呼吸置いて、自分の間合いで助走に入る。右足でゴールの左隅を狙った強烈なシュートを放つが、GKアブデル・ラフマン・スレイマンに読まれてセーブされた。

会心のセーブにアブデル・ラフマンは立ち上がってガッツポーズを見せるも、次の瞬間、唖然とした表情へと変わる。主審は道脇のゴールを認め、ほっと胸を撫で下ろす道脇を中心に歓喜の輪ができた。

「海外ミームでよく見るやつだw」の声も

実況の瀬崎一耀氏が「決まったんですかね？」と驚けば、解説の水沼貴史氏も「入ったんですかね？」と状況が理解できていない様子。一体何が起こったのか──。リプレイ映像で確認すると、弾かれたボールは高々と舞い上がって落下すると逆回転がかかっていたため、アブデル・ラフマンが喜んでいる隙に、そのままゴールネットを揺らしていたのだ。

映像を見た水沼氏は「珍しい。GKがこれ（PKストップ）でOKになっちゃったんですね。弾いたボールが回転してたので入った。道脇はわかってるからボールを見ていましたね」と解説した。

珍しい形でのPK成功には、SNSのファンたちもすぐさま反応。「ラッキーすぎるw」「魔球すぎる」「お笑いPK」「ナイスゴールw」「ヨルダンGKの油断だ」「ついてるなー」「運を味方につけてるw」「なんかYouTubeで見たことあるぞ」「TikTokネタあざっす」「こんなの初めて見た」「奇跡だな」「海外ミームでよく見るやつだw」といった反応が見られた。

このゴールで勢いに乗った日本は、4人まで全員が成功。するとヨルダンの4人目を務めたDFモハメド・アル・シャッティのシュートを荒木が止めて勝負あり。PK戦を制した日本が、ベスト4進出を決めた。

日本は1月20日の準決勝で、オーストラリアvs韓国（日本時間1月18日）の勝者と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

