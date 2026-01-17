【餅消費】ギャル曽根の絶品″切り餅″アレンジに感動注意!? - 「肉巻きいいね」「さすが曽根さん」
お正月の定番食材である一方、なかなか消費しきれないことも多い“切り餅”。そんな切り餅を使った、気軽に作れるおかずやおやつのレシピとは……?
タレントのギャル曽根さんがYouTubeチャンネルで公開したレシピが、人気を博しています。
※画像は「ギャル曽根公式チャンネル『ごはんは残さず食べましょう』」（@galsone_1204）より引用
今回ギャル曽根さんが紹介してくれる料理は全3品! 1品目の「お餅のタッカンマリ」は、鶏の手羽元を鍋に入れるところからスタート。
手羽元700gと適量の水を入れた鍋に、大きめにカットした長ネギ2本を加えます。
白菜1/4も入れると、鍋はすでにいっぱいに。味付けは清酒を2回しして、鶏ガラスープの素を適量、さらにニンニク2片を入れれば完了。
なお、小さくてあふれそうな鍋はチェンジすることに……。
しっかり火を入れている間に、2品目の「餅肉巻き」へ! 餅を縦半分に切り、スライスチーズと豚バラ肉で巻くだけで準備はOK。チーズはお好みのため、抜いても問題ありません。
フタをして火を通し、焼き色がついたらひっくり返して裏面も。清酒大さじ2、みりん大さじ3、醤油大さじ1半を混ぜたタレを加えて、軽く煮詰めれば出来上がり!
小さいお子さんがいる場合はNGですが、ハチミツも適量加えると甘みが出て美味しさが増しますよ。
3品目の「お餅おかき」は、小さく切った餅をレンジで3分ほど加熱すればベースが完成。味付けはキャラメル味、塩味、しょうゆ味の3種類。キャラメルソースはフライパンで溶かした砂糖に水、生クリームを加え、軽く火を入れて作ります。
塩と醤油、冷蔵庫で冷やしたキャラメルソースをそれぞれ絡めれば、あっという間に3種のおかきが! キャラメル味以外は火を使わないため、小さなお子さんとのクッキングでも楽しめそうです。
最後は、タッカンマリの仕上げとタレ作り。寿司酢大さじ2と醤油小さじ2、コチュジャン大さじ2、水大さじ2、にんにく大さじ1、ごま油をミックス。ポン酢とごま油を適量ずつ混ぜて作ったタレも作れば、味変も楽しめます。
鍋を開けて、最後にお餅を投入。お、美味しそう……!!
この動画以外にもギャル曽根さんの公式YouTubeでは、さまざまな食材をテーマにしたアレンジレシピを多数紹介。気軽に作れて美味しい料理が気になる人は、ぜひその他の投稿もチェックしてみては?
