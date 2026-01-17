「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」で村野さやか役を務める声優・野中ここなが１７日、都内で初写真集「うたかた」（ＫＤＡＤＯＫＡＷＡ刊、３６３０円）発売記念イベントを開催した。

撮影は地元・長崎県で行われ、１０代最後の制服ショットや懐かしの地を満喫する姿が掲載されている。初の写真集発売に「やっとお届けすることができるとうれしく思っています。発売前は、ためらっていた部分もあったんですけど、大好きな長崎で撮影できて、安心した気持ちと自信もあるので良かった」と声を弾ませた。

お気に入りカットは、白いドレス姿の１枚で「物語の世界みたいに撮影したのでお気に入り。おでこを出していて、数年前までおでこをだして活動していたので、懐かしい気持ちにもなる」と思いを語った。

２８日に２０歳の誕生日を迎える村野。「２０代は挑戦」とテーマを掲げ、「今まで勇気が出ないことが多かった。舞台やミュージカルといった自分の表情や体の動きでも表現できる役者になってみたい。歌、ダンスもこの世界に入って好きになったので、曲を出してみたい」と声優以外にも多方面での活動に意欲を見せた。