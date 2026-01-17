超特急リョウガ、“携帯代6500万円事件”深堀られる【RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜】
【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。
【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに
何度か海外に行った際に携帯代6500万円を請求され、海外パケット放題で事なきを得たことを話しているが、この場でもおまけのお気に入りカットとして、6500万円請求された際の請求書の写真が入っていることを紹介。マスコミからの質問タイムで「どういう状況でどういう…」と再び深堀りされると「（質問するの）そこですか！？」と笑いつつ「いかがわしいいサイト見てたとかそういうのは全くなくて、本当に何も気にせずに、日本にいるときみたいにいつも通り動画サイトを見たりしてただけなので、僕としても一体何に6500万かかったのかっていうのが未だに謎です。ここら辺の通信料とか詳しい方是非とも教えていただきたい」と答えた。
また当時の状況について「もう終わった。破産するんだ。船津家ここで終わっちゃうわ。事務所に借金とかできるのかなとか思ったんですけど、すぐその下に海外パケット放題でマイナス6500万円していただいたので」と振り返った。
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットが多数収録。ふとした時に見せるクールな表情、自然体のユーモラスな表情、約10年間彼を撮り続けてきたカメラマンによる厳選カット、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な1枚など、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに
◆リョウガ、携帯代6500万円請求された過去
何度か海外に行った際に携帯代6500万円を請求され、海外パケット放題で事なきを得たことを話しているが、この場でもおまけのお気に入りカットとして、6500万円請求された際の請求書の写真が入っていることを紹介。マスコミからの質問タイムで「どういう状況でどういう…」と再び深堀りされると「（質問するの）そこですか！？」と笑いつつ「いかがわしいいサイト見てたとかそういうのは全くなくて、本当に何も気にせずに、日本にいるときみたいにいつも通り動画サイトを見たりしてただけなので、僕としても一体何に6500万かかったのかっていうのが未だに謎です。ここら辺の通信料とか詳しい方是非とも教えていただきたい」と答えた。
◆リョウガトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットが多数収録。ふとした時に見せるクールな表情、自然体のユーモラスな表情、約10年間彼を撮り続けてきたカメラマンによる厳選カット、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な1枚など、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】