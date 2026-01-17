1月14日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが“おやつ”にまつわる意外な悩みを打ち明けた。

この日のテーマは「しっとりおいしい！鶏胸肉」。パサつきがちな鶏胸肉をしっとりジューシーに仕上げるレシピ「鶏のナッツパン粉焼き」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

ミックスナッツを刻んで加えた“ナッツパン粉”の香ばしさと食感も楽しい一皿。おつまみやおやつとして人気のミックスナッツは、DAIGOも「好き」でよく食べるとか。大西先生も好物だそうで、食べ始めると「ずっと食べちゃう」と「止まらない」のが悩みとか。

【動画】高タンパクで低脂肪、疲労回復に効くビタミンB群も豊富な鶏胸肉。「元気がみなぎってきた！」とエンジン全開のDAIGOがエンディングにあの“雄叫び”を!?

そんななか、DAIGOが明かしたのは、知られざる最近の“おやつ事情”。先日、おやつの食べ過ぎを防ぎたいと思い立ち、止まらないお菓子の代表格・ポテトチップスを控える「禁ポテトチップス」を自らに課したという。代わりにナッツを食べるようになり、ポテチの誘惑をはねのけることに成功したのだが、新たな問題も生まれているらしい。

「ナッツにいくとどうなるかっていうと、甘い物が食べたくなるんですよね。そうするとチョコ食べるんですよ。で、チョコ食べるとまたナッツが食べたくなって…」。

甘辛を何度も行き来し、結局は食べ過ぎに。「（ポテチと）果たしてどっちがいいんだっていう…」と苦笑するDAIGOに、視聴者からは「塩味と甘味のループにハマってしまったDAIGO氏」「ナッツとチョコレートの永久運動は解る。いっそポテチ0nlyのほうが…」「むしろ禁ポテしない方がマシなのでは？」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

鶏のナッツパン粉焼き

＜材料（2人分）＞

鶏胸肉（皮なし） 1枚（260g）

ミックスナッツ（塩味） 10g

パン粉 大さじ2

マスタード 大さじ1 1/2

バター 15g

バージンオリーブ油 大さじ2

ベビーリーフ 適量

好みのドレッシング 適量

レモン（くし切り） 2切れ

塩 適量

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）ミックスナッツはみじん切りにし、パン粉とこしょうを加えて混ぜる。

（2）鶏胸肉は厚さを半分に切り、両面に塩、こしょうをし、切った面にマスタードを塗り、（1）をまぶしてしっかり押さえる。

（3）フライパンにバターとバージンオリーブ油を熱し、大きい泡が出たら鶏肉のナッツパン粉をつけた面を下にして入れ、中火で3分焼き、色づいたら裏返し、弱火で2分焼く。

（4）器に（3）を盛り、ベビーリーフを盛ってドレッシングをかけ、レモンのくし切りを添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「鶏のナッツパン粉焼き」の調理の様子は、1月14日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。