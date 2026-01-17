「果たしてどっちがいいのか…」DAIGO、「禁ポテチ」の代償に陥った“無限ループ”の罠を激白！
1月14日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが“おやつ”にまつわる意外な悩みを打ち明けた。©ABCテレビ
この日のテーマは「しっとりおいしい！鶏胸肉」。パサつきがちな鶏胸肉をしっとりジューシーに仕上げるレシピ「鶏のナッツパン粉焼き」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。
ミックスナッツを刻んで加えた“ナッツパン粉”の香ばしさと食感も楽しい一皿。おつまみやおやつとして人気のミックスナッツは、DAIGOも「好き」でよく食べるとか。大西先生も好物だそうで、食べ始めると「ずっと食べちゃう」と「止まらない」のが悩みとか。©ABCテレビ
【動画】高タンパクで低脂肪、疲労回復に効くビタミンB群も豊富な鶏胸肉。「元気がみなぎってきた！」とエンジン全開のDAIGOがエンディングにあの“雄叫び”を!?©ABCテレビ
そんななか、DAIGOが明かしたのは、知られざる最近の“おやつ事情”。先日、おやつの食べ過ぎを防ぎたいと思い立ち、止まらないお菓子の代表格・ポテトチップスを控える「禁ポテトチップス」を自らに課したという。代わりにナッツを食べるようになり、ポテチの誘惑をはねのけることに成功したのだが、新たな問題も生まれているらしい。
「ナッツにいくとどうなるかっていうと、甘い物が食べたくなるんですよね。そうするとチョコ食べるんですよ。で、チョコ食べるとまたナッツが食べたくなって…」。©ABCテレビ
甘辛を何度も行き来し、結局は食べ過ぎに。「（ポテチと）果たしてどっちがいいんだっていう…」と苦笑するDAIGOに、視聴者からは「塩味と甘味のループにハマってしまったDAIGO氏」「ナッツとチョコレートの永久運動は解る。いっそポテチ0nlyのほうが…」「むしろ禁ポテしない方がマシなのでは？」などの声が寄せられていた。
（※レシピ）
鶏のナッツパン粉焼き
＜材料（2人分）＞
鶏胸肉（皮なし） 1枚（260g）
ミックスナッツ（塩味） 10g
パン粉 大さじ2
マスタード 大さじ1 1/2
バター 15g
バージンオリーブ油 大さじ2
ベビーリーフ 適量
好みのドレッシング 適量
レモン（くし切り） 2切れ
塩 適量
こしょう 適量
＜作り方＞
（1）ミックスナッツはみじん切りにし、パン粉とこしょうを加えて混ぜる。
（2）鶏胸肉は厚さを半分に切り、両面に塩、こしょうをし、切った面にマスタードを塗り、（1）をまぶしてしっかり押さえる。
（3）フライパンにバターとバージンオリーブ油を熱し、大きい泡が出たら鶏肉のナッツパン粉をつけた面を下にして入れ、中火で3分焼き、色づいたら裏返し、弱火で2分焼く。
（4）器に（3）を盛り、ベビーリーフを盛ってドレッシングをかけ、レモンのくし切りを添える。
なお、「鶏のナッツパン粉焼き」の調理の様子は、1月14日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。