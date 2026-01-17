“とろーり”満足感、余った餅を「もちチーズとんぺい焼き」に レシピが話題「めちゃくちゃ美味しそう…」
余った餅でおいしく作ることができる「もちチーズとんぺい焼き」がTikTokに投稿され、動画再生175万回以上、4万5000「いいね！」が付く話題となっている（16日午後4時時点）。
【写真一覧】「子供達にも好評でした」たっぷり満足感がある【もちチーズとんぺい焼】の作り方
投稿したのは、毎日の楽ちんレシピを公開しているそのさん（sono_mykitchen）。動画によると、フライパンに卵を入れて、切った餅と豚肉を乗せて焼いて、折りたたんだら完成とのこと。作り方は以下の通り。
【材料（1人分）】※20センチのフライパン使用
餅 1個、卵 2個、豚バラ肉 3枚、キャベツ 1／8〜1／10個、ピザ用チーズ好きなだけ、油 小さじ2、塩コショウ
【作り方】
1：お餅を5ミリの厚さにスライスしておく
2：フライパンに油を入れ、中火で溶き卵を入れ、弱火にして「1」の餅、半分の長さにカットした豚バラをのせる
3：卵にある程度火が通ったらひっくり返し、中火にして豚バラ肉に火を通す
4：弱火にしてまたひっくり返し、スライサーで千切りにしたキャベツを乗せ、チーズ、塩コショウを振りかけ、蓋をしてチーズが溶けたら、半分に折りたたんで完成
【ポイント】
・お好みでマヨネーズ、青のりなどをお召し上がりください
・火加減について
「2」の溶き卵を流した時、「4」の豚バラを加熱する時→中火
それ以外→弱火
そのさんは「おもちが入っていると満足感が違う」とアピール。この動画を見たユーザーからの「チーズを乗せた後に何をかけていますか？酒？」との質問に、そのさんは「はい！お酒です。少し蒸す感じです」と返答していた。
また「作りましたッ とっても美味しかったです お餅が入っているので満足感半端ないです！ 子供達にも好評でしたまた作ります」「何だこれめちゃくちゃ美味しそう…」「100点満点リピート確定」などと、称賛するコメントが集まっていた。
