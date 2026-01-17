【ワシントン＝阿部真司】トランプ米大統領は１６日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する国に対し、関税を課す可能性を示唆した。

詳細は明かさなかった。反発を強める欧州諸国を念頭に置いた発言とみられる。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、グリーンランドの領有について「協力しない国々に関税をかけるかもしれない」と述べ、「安全保障のために必要だからだ」と強調した。「私は関税王として素晴らしい仕事をしてきた」とも語った。

グリーンランド領有に意欲を示す米政権に対し、デンマークは反発しており、欧州諸国も米国の領有を支持しない考えを示している。トランプ氏の発言は、領有に向け、関税をちらつかせて新たな圧力を加えるものだ。

一方、トランプ氏が昨年１２月にグリーンランドを担当する特使に任命したルイジアナ州知事のジェフ・ランドリー氏は１６日の米ＦＯＸニュースの番組で、自身が３月にグリーンランドを訪問する計画だと明らかにした。ランドリー氏は米国による領有について、「大統領は本気だ」と語った。