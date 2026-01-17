育休中なのに、まったく育児しない旦那さんっていますよね。そのくせ、外ではイクメンアピールしていたり。今回は、そんな旦那さんを改心させた人のエピソードをご紹介します。

写りこむ夫

「育休中なのにまったく育児しない夫。ある日、義母から子どもの写真を送ってほしいと連絡がきました。私はあえて、育児せずダラダラしている夫が写りこんでいる写真を送信。

子どものプレイマットを占領して大の字で寝ている夫や、子どもが泣いている背後で寝転がってスマホをいじっている夫の姿が写っている写真を見た義母から、後日電話がありました。

『うちの息子、いつもあんな風に過ごしてるの……？』と申し訳なさそうに聞いてきた義母に、『はい！ そうです！』『いつもリビングで寝ているので、写真を撮るときに写りこんじゃって』と返しておきました（笑）。

その後、夫は義母にこっぴどく叱られ、育児に協力するようになりました。私が言っても聞かなかったのに、義母から相当しぼられたんでしょうね……。子どもの写真も使い方次第だなと思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 子どもの写真を使って、旦那さんの実態をアピールした奥さん。言葉で伝えるより、実際にその姿を見たほうが伝わりますからね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。