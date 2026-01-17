トマトを食べ過ぎると現れる症状とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修管理栄養士：

都々地尾 ゆき（管理栄養士）

介護老人保健施設で給食管理や栄養管理業務等、約10年間従事しました。その後、管理栄養士の資格を取得し、現在は同施設で栄養ケアマネジメント業務やおやつレクを担当しています。日々の食事を楽しんでいただけるよう、心を込めてサポートしています。

「トマト」とは？

トマトは南米・アンデス地方原産のナス科ナス属に属する野菜で、鮮やかな赤色が特徴です。形や大きさ、色のバリエーションが豊富で、世界では1万種以上が栽培されているといわれています。日本ではサラダなどで生食されることが多く、日常的に食卓に登場する野菜のひとつです。 トマトは一般的に緑黄色野菜に分類されています。厚生労働省の基準では、可食部100gあたりのβ-カロテン含有量が600μg以上のものを緑黄色野菜としていますが、トマトのβ-カロテン含有量はこの基準をやや下回ります。ただし、日常的に食べる機会が多いことから、実用上「緑黄色野菜」として扱われています。

トマトをどのくらい食べると体に悪影響？

今の段階では、からだに悪影響が出るトマトの摂取量は、明確には定められていません。厚生労働省では、1日の野菜摂取目標量を350ｇと定めており、そのうち、トマトを含む緑黄色野菜の摂取目標量を120gとしています。これは中玉トマトで1～2個、ミニトマトでは10～15個程度の量になります。

トマトに限らず、食べ過ぎないことが大切です。毎日たくさん食べるのではなく、適量を継続して摂ることをおすすめします。

トマトを食べ過ぎると現れる症状

体を冷やす

トマトは冷やして食べることが多いため、胃腸の弱い方が大量に摂取すると一時的にお腹が冷えて不調を感じることがあります。症状が出た際は、体を温め安静にすると改善されます。改善が見られない場合は、内科を受診してください。

消化不良

トマトの皮には食物繊維が含まれているので、胃腸の弱い方や胃もたれしやすい方は特に注意が必要です。また、熟していないトマトにはトマチンという成分が含まれ、胃腸に刺激を与える可能性があります。十分に赤く熟したトマトを食べるのがおすすめです。症状が出た場合は、摂取を控え安静にすると良いでしょう。長く続く場合は、内科を受診すると良いでしょう。

皮膚の黄色化

トマトにはβ-カロテンが含まれていますが、含有量は比較的少ないため、トマトだけを食べ過ぎて皮膚が黄色くなることはほとんどありません。 ただし、にんじんやみかんなど、β-カロテンを多く含む食品を大量に摂取し続けると、「柑皮症（かんぴしょう）」と呼ばれる、手のひらや足の裏が黄色くなる症状が現れることがあります。これは一時的なもので、摂取を控えれば自然に改善します。 数日経っても色が戻らない場合や、他の症状を伴う場合は、念のため皮膚科を受診してください。

まれにアレルギーに似た症状が出ることがある

トマトに含まれるアセチルコリンという物質が原因で、まれに体に痒みや蕁麻疹などの症状が出ることが報告されています。食物アレルギーとは異なり、毎回症状が出るわけではあり

結石のリスク

トマトにもごくわずかにシュウ酸が含まれていますが、その量は少なく、通常の食事量で尿路結石のリスクが高まることはほとんどありません。むしろトマトには水分やカリウム、抗酸化成分が豊富に含まれており、バランスの取れた食生活の一部として摂取することで健康維持に役立ちます。過去に尿路結石を経験した方は、水分をしっかり摂ることを意識しつつ、過度な偏食を避けるようにしましょう。症状が現れた場合は、早めに泌尿器科を受診してください。

「トマトの食べ過ぎ」についてよくある質問

ここまでトマトの食べ過ぎについて紹介しました。ここでは「トマトの食べ過ぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

トマトは一日に何個食べてもいいのでしょうか？

都々地尾 ゆき

トマトの1日摂取量は明確に定められていませんが、健康な人であれば、大体、中玉トマトで1～2個、ミニトマトで10～15個くらいが適量と推奨されています。

トマトを食べ過ぎると便にどのような特徴が現れますか？

都々地尾 ゆき

トマトにはペクチンという水溶性食物繊維が含まれているため、便秘の改善に効果がありますが、食べ過ぎた場合、下痢や水様便のような状態になる可能性があります。また、消化しにくい皮が多く含まれた便が出ることもあります。

まとめ

トマトは抗酸化作用を持つ栄養素を豊富に含んでいるため、様々な健康効果があるとされています。今はまだ、明確な研究結果がない部分もありますが、生活習慣病の予防に役立つ効果が期待されています。ただし、トマトを含む食品には、食塩や砂糖も含まれているので、摂り過ぎにも注意が必要です。バランスの良い食生活の一助として、毎日継続的に摂取することを心掛けて下さい。

