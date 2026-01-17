生野菜を添えるだけも十分立派な副菜


大人のダイエットは体重よりも見た目！−20kgを叶えた5児の母がダイエット前にやったこと

5人の子育てをしながらマイナス20kgを叶えた「ダイエット母さん」こと、にーよんさん。

家事や子育てに忙しい日々を送るなか、自分の脂肪によって銀行のATMで「画面にものを置かないでください」という表示が出たことに衝撃を受けダイエットを決意。

お金をかけず、時間もかけず、「食べるものを変えること＋ながら運動」を続けることで、体型に変化があらわれ、20kgの脂肪をちぎり捨てることに！

にーよんさんのダイエットのポイントをチェックしてみましょう！

※本記事はにーよん著の書籍『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』から一部抜粋・編集しました。

■ゆるルール

とにかく副菜をいっぱい食べる

大好きなカレーは副菜を増やしまくって食べる！

野菜を増やすとスルスル痩せます

野菜だけ、プロテインだけ、ごはん抜き、霞だけ（？）など、巷にはさまざまな食事制限ダイエットがありますが、食べない系のダイエットは脂肪以上に筋肉が落ちる、骨も痩せる、しかもメンタルやられるのどん底3兄弟。アラフォーの私につきましては、これらが老け見えにつながり、どん底四天王決定です。われわれママ世代（または働き盛りのみなさん）は、栄養不足で風邪を引くわけにいかないし、骨スカスカとか震えるし、筋肉も落とせない。老け見えも全力で阻止したい……ですから、さまざまな副菜から満遍なく栄養を摂取する【代謝爆上げダイエット】が非常に重要なんです。

■ながら副菜とは

みぞれ鍋を作ったら

メインを作るついでに


キャベツのおかか和えもできた！

いつの間にかできる副菜


というメインを作るついでにいつの間にかできる副菜です

コツは野菜を切るとき使う分より多く切ること

メインを作るためにキャベツやにんじん、玉ねぎなどを切ったら、そのままの勢いで「もっと切っておく」のがコツ。余分に切った野菜は、レンジでチンしてツナと和えるだけでも【ながら副菜が完成】します。

使う分より多く切る


使うアテがない野菜は、ひとまずジップロックに入れて冷蔵庫へ。気力があるときに副菜を作りましょう。

野菜を多めに切ることでゼロから副菜を作る手間が省け、また使い切らないうちに野菜を枯らす失敗も減らせます。同時進行で2品以上作るなんて料理上級者っぽい印象ですが、電子レンジを活用すればテクニックは必要ないし、生野菜を添えるだけも十分立派な副菜です。

◆多めに切ったキャベツ

・ひとくち大サイズ

レンチンしてツナとポン酢で和えるだけ「ツナのキャベツ蒸し」

ひとくち大サイズのキャベツで


・千切り

副菜の王道！「生野菜サラダ」

千切りキャベツで


◆多めに切ったレタス

ひとくち大サイズ

スープやサラダに


中華スープにパラリと入れて「レタススープ」

おかずの脇にちょいのせ「レタスサラダ」

