Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、イタリアのコモ湖散策ショットや熱々ココアを飲む動画などオフショットを披露した。

■岩本照「熱っ！」熱々ココアをふーふー！コモ湖散策ショットを披露

この日の岩本は、Gジャンから白シャツをのぞかせ、ボトムスは黒いパンツを合わせた爽やかなラフコーデで登場。「呼吸して」と綴った他、ハッシュタグには「コモ湖」を添えて、写真や動画を計12点投稿。

1枚目は、雲間から太陽の光が降り注ぐ、コモ湖周辺が一望できるスポットから景色を眺める岩本の姿からスタート。2枚目には名前を呼ばれて振り向いたような振り向きショットを。3枚目は、しっかり腕を組んでポーズを決めている。

このほか、動画ではリズミカルに歩くお散歩動画や、カップに手を添えて、熱々のココアをふーふーしながら飲み、「熱っ！」と声をあげる動画など、お茶目な姿も披露した。

Dolce & Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）のジャパンアンバサダーを務める岩本は、リンゴと女性がプリントされた同ブランドのロゴ入りスウェットシャツを着たショットも披露。観光スポットなどを周り、イタリアを満喫した様子だ。

「イタリア楽しかったんだね」「思い出を共有してくれてありがとう」「彼氏感あって最高です」と歓喜の声が寄せられた他、「ココアふーふーしてるの可愛すぎる」「フーフーしたのに熱かったんだね」「保護したい」「かわいすぎて癒し」など岩本がココアを飲む動画にもコメントが多く寄せられていた。また、「髪型めちゃくちゃ好き」「黒髪の照くんが好き」と髪型を褒める声も見られた。

■写真と動画：岩本照がコモ湖周辺を散策