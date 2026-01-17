

――――――――――――――――――― 1月19日 (月) ――

◆国内経済

★11月機械受注 (8:50)

・11月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・11月設備稼働率 (13:30)

・11月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国市場休場 (マーティン・ルーサー・キング牧師生誕祭)

・中国12月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国10-12月期GDP (11:00)

★中国12月小売売上高 (11:00)

★中国12月鉱工業生産 (11:00)

・中国1-12月固定資産投資 (11:00)

・中国1-12月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏12月消費者物価指数[確報値] (19:00)

★IMF世界経済見通し

・世界経済フォーラム年次総会 (ダボス会議) (スイス・ダボス、～23日)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)



――――――――――――――――――― 1月20日 (火) ――

◆国内経済

・12月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・柏崎刈羽原発6号機が再稼働

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国1月最優遇貸出金利 (10:00)

・英国12月失業率 (16:00)

・ドイツ12月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏11月経常収支 (18:00)

・ドイツ1月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏1月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏11月建設業生産高 (19:00)

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

・トランプ米大統領就任から1年

【海外決算】

[米]ネットフリックス 、スリーエム 、USバンコープ 、DRホートン 、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス

◆新規上場、市場変更 など

〇富士石油 <5017> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月21日 (水) ――

◆国内経済

・12月食品スーパー売上高 (13:00)

・12月訪日外客数 (16:15)

・オートモーティブ ワールド2026 (東京ビッグサイト、～23日)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国12月消費者物価指数 (16:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国12月住宅建築許可件数 (22:30)

・トランプ米大統領が世界経済フォーラム年次会合 (ダボス会議) で演説 (22:30)

★米国12月コンファレンスボード景気先行指数 (22日0:00)

・米国9月建設支出 (22日0:00)

・米国10月建設支出 (22日0:00)

・米国12月中古住宅販売成約指数 (22日0:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]ジョンソン・エンド・ジョンソン 、チャールズシュワブ 、トラベラーズ

◆新規上場、市場変更 など

〇クロス・マーケティンググループ <3675> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 1月22日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・12月貿易収支 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月全国スーパー売上高 (14:00)

・山口県知事選告示 (2月8日投開票)

・長崎県知事選告示 (2月8日投開票)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国7-9月期GDP[確報値] (22:30)

★米国10月個人所得 (22:30)

★米国11月個人所得 (22:30)

★米国10月個人消費支出 (22:30)

★米国11月個人消費支出 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・ユーロ圏1月消費者信頼感 (23日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (23日2:00)

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・トルコ中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・米アカデミー賞のノミネート作品発表

【海外決算】

[米]プロクター・アンド・ギャンブル 、GEエアロスペース 、インテル 、アボット・ラボラトリーズ 、インテュイティブ・サージカル 、キャピタル・ワン・ファイナンシャル



――――――――――――――――――― 1月23日 (金) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★12月全国消費者物価指数 (8:30)

・12月全国百貨店売上高 (14:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

★通常国会召集、衆議院解散の見込み

・経済・物価情勢の展望 (展望レポート)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月製造業PMI (17:30)

・ドイツ1月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏1月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏1月サービス業PMI (18:00)

・米国1月製造業PMI (23:45)

・米国1月サービス業PMI (23:45)

・米国1月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (24日0:00)



――――――――――――――――――― 1月24日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 1月25日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・福井県知事選投開票

・上野動物園の双子パンダの最終観覧日

◆国際経済ｅｔｃ

・ミャンマー総選挙第3回投票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

