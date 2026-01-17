1月24日(土)の「オー！マイゴッド！」は、冬の家庭の悩みを解決する“オー！マネゴッド！”＆肉の都・京都で“焼肉の神様”降臨！
1月24日(土)午前10時30分から11時25分
【出演者】
MC：ヒロミ、小泉孝太郎
VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」
■聞けば絶対にマネしたくなる！神のスゴ技“オー！マネゴッド！”
羊毛フェルトの神が、冬のニットの悩み“あるある”を解決する神技を伝授！
“羊毛フェルトの神”榎添恵子さんが教えてくれるのは「毛糸の飛び出したニット」や「穴があいてしまったニット」を100円ショップのアレを使って簡単に直す
方法！あっという間に目立たなくなりヒロミ＆小泉孝太郎も感動！
■“ダウンジャケットの神”が「外出した時に最速で暖かくなる洋服の着方」を伝授！
“ダウンジャケットの神”NANGA社長・横田智之さんが「外出時、ダウンジャケットの下に何を着ると最速で暖かくなるのか」その秘訣を伝授！
Tシャツ、ロンＴ、スウェット、ニット…どれを組み合わせるかで、なんと10℃も温度に差がつくというから驚き！
さらに「羽毛布団で最大限暖かく寝る方法」もご紹介！この冬を快適に過ごすための神技を学ぶ！
■テレビ初登場の京都・祇園の神焼肉店！自他ともに認める“肉マニア”の神、降臨！
実は、牛肉の消費量が全国トップで「肉の都」とも呼ばれている京都。
そんな京都では焼肉やしゃぶしゃぶなどの名店が軒を連ねているが、今回孝太郎が地元民から“肉マニア”と崇められている“焼肉の神様”に会いに訪れたのが「祇園まる廣」。
“お肉に対する情熱がすごい！”と地元民が絶賛するこちらは、オーナーの神がその日一番食べ頃で厳選した和牛を、部位ごとに焼肉、焼きしゃぶ、すき焼きといったコースで提供している神店。
神の並々ならぬこだわりは、牛脂に始まり、食べるお肉の順番、焼き方、そして箸休めにいたるまで妥協なし！
“肉マニア”の神と、焼肉好きの孝太郎のかけあいもみどころ！