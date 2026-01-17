年末も近づいた2025年12月下旬、都内にある幼稚園で、ドラマ『元科捜研の主婦』（テレビ東京系）の撮影がおこなわれていた。主演は女優の松本まりかだ。

「松本さんが演じるのは、元科捜研のエースで現在は専業主婦の詩織。新米刑事の夫役はSUPER EIGHTの横山裕さんが演じ、5歳の息子とともに3人で事件解決に挑むという、一風変わったホームドラマです。

松本さんはドラマの公式サイトに『これまで私はドロドロとした感情やどこか不幸に見舞われる役どころが多かったのですが、今作品では、幸せというものに真っ正面から向き合ってみたいと思います』とコメントを寄せています」（テレビ関係者）

この日のロケでは、“母親” の面持ちで会場入りした。

「松本さんは、撮影現場に白いワンボックスカーで到着し、ピンクやオレンジなどの蛍光色の手提げバッグを持って現場に入りました。サンダルを履いていたので、まるで子供のお迎えのため幼稚園に来たお母さんのようでした」（ドラマ関係者）

松本まりかといえば、2025年7月、元放送作家の鈴木おさむ氏が脚本を手がけたドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）で主演をつとめ、高校時代のセーラー服姿をドラマの中で披露したことから、俄然注目が集まった。

「セーラー服を着ることに対し、『やめたほうがいい』と各所から止められたそうです。それでも『おさむさんはやれと言っているんですよね。私はやります』と言って挑戦を決めたと、取材会見で話していました。

松本さんは2000年に女優デビューしてから、芸歴はもう25年。ただ、女優人生は順風満帆とは言えず、売れない時期も長かったのです。その間もあきらめずワークショップに通ったり、演技やダンスのレッスンに通ったりしたそうです。

女優だけでなく、声優としても活躍しており、人気ゲーム『ファイナルファンタジーX』にも出演しました。場数を多く踏んだぶん、経験値がたまっていろいろな引き出しがあるのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

高校生役から主婦役まで幅広く演じられる松本。新たなドラマで新境地を見られそうだ。