【そんなわけない】観覧車にレッサーパンダが…⁉ -「巨大化して観覧車を襲う怪獣のよう」「びっくりしたーっ」と話題
北九州市にある動物園「到津の森公園」で先日、レッサーパンダが、観覧車によじ登ってしまったという目撃情報が……!?
【そんなわけない😅】
一瞬、アシタバが観覧車に上っとる・・・と思った一枚📷
そんなわけないやん🥳
(@itozu_zooより引用)
手前の枝と観覧車の骨組みの角度がうまいこと重なっていて、ぴったり。これは確かに、観覧車に上っているように見えちゃいますね(笑)。また、縮尺がバグっているので、巨大なレッサーパンダが暴れているようにも見えるのも、おもしろい! まるで「ねこバス」のようです。
この光景に、「ホントにそう見えてびっくりしたーっ」「一見トリックアートのようで面白いショットですね」「むしろ巨大化して観覧車を襲う怪獣のように見える笑」「超巨大レサパン現る‼︎笑」などなど、笑いと驚きの声が多数寄せられています。
ちなみに、園内にある園地ゾーンには、観覧車のほかにも、ミニモノレールやこども汽車といった乗り物がいっぱいです。乗り物に乗りながら、動物たちを探してみるのも楽しそう! ぜひ、足を運んでみてくださいね。
【そんなわけない😅】一瞬、アシタバが観覧車に上っとる・・・と思った一枚📷そんなわけないやん🥳#到津の森公園 #レッサーパンダ #RedPanda pic.twitter.com/9AHlud20nV- 到津の森公園 (@itozu_zoo) January 9, 2026
