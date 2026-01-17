史上５度目のワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇は確実か…。米老舗スポーツ誌「スポーティング・イラストレイテッド」（電子版）は１６日（日本時間１７日）にドジャースがカブスからＦＡになっていたカイル・タッカー外野手（２８）と合意した直後、「ドジャースがワールドシリーズ３連覇を果たすオッズが大幅に上昇した」と報じた。

ドジャースは１５日（同１６日）にタッカーと４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で合意した。すると米スポーツ賭博大手「ドラフトキングス」のオッズが一気に上がった。

「ドラフトキングス」ではドジャースがＷＳ３連覇を果たすオッズは＋３７０でスタートしたが、タッカーと契約後、＋２５０になった。これはヤンキースの＋７５０の３倍。ナ・リーグで次に優勝に近いフィリーズの＋１３００の５倍だ。

また、同「ＦａｎＤｕｅｌ」では＋２２０で２位のヤンキースは＋１１００で５倍だ。フィリーズは＋１３００で約６倍となっている。１６日にブルージェイズからＦＡになっていたボー・ビシェット内野手（２７）と３年総額１億２６００万ドル（約１９９億円）で合意したメッツは＋１８００から＋１５００に上昇している。

３連覇以上は過去に５連覇のヤンキース（１９４９〜５３）、４連覇のヤンキース（３６〜３９年）、３連覇のアスレチックス（７２〜７４）、ヤンキース（９８〜２０００年）の４度だけ。ドジャースはこのリストに加わることができるのか注目だ。