セキ・ユウティンがインスタグラムで報告

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。中国出身のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が17日、自身のインスタグラムで新しいスポンサー契約を発表。ファンから祝福が相次いでいる。

キャップに新しいワッペンが貼られていた。右側面にファミリーレストランでお馴染みの「ガスト」の3文字。赤い背景と白い文字で存在感を放っている。

セキはインスタグラムに「【すかいらーく様】とこの度契約することができ、とても嬉しく、光栄に感じています」とレストラン事業を展開するすかいらーくホールディングスとの契約を報告。「今後はキャップに私も日ごろからツアーの遠征先で利用させていただいている【ガスト】のロゴが付き共にツアーを戦い、今まで以上に上位争いを増やして、ツアー優勝を目標に頑張っていきます」と意気込みを記した。

存在感抜群のワッペンにネット上のファンからも「ガストマークとってもお似合いですね！」「新たなスポンサー様おめでとうございます」「たくさんの企業様に愛されてるんやね」「目立って良いですね」など、様々な声が寄せられた。

27歳のセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、17年から日本ツアーに参戦。2022年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。今季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位だった。



（THE ANSWER編集部）