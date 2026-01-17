East Of Edenが、6月10日に全5曲入りのニューEP（タイトル未定）をリリースすることを発表した。

1月16日には新曲「The weight of choice」（北山宏光主演ドラマ『AKIBA LOST』主題歌）の配信リリースを迎えた彼女たち。同日夜に公式Instagramにてライブ配信が実施され、その中でニューEPがアナウンスされた形だ。

1stアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』以来のパッケージリリースとなる今作には、ドラマ『御社の乱れ正します！２』（BS-TBS）主題歌の「Our Fate」や、現在放送中のドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ）主題歌「The weight of choice」を含む5曲を収録。

リリース形態は、CDのみの「通常盤」に加え、特別映像（後日内容を発表）を収録したBlu-ray付きの「初回限定盤」、さらに豪華グッズ（後日内容を発表）が同梱される完全生産限定となるワーナーミュージック・ストア限定豪華盤の合計3形態での展開となる。また、1月30日からスタートする全国ツアーの各会場にて、CD予約特典施策が実施されることも決定した。

あわせて、EPにも収録される最新曲「The weight of choice」のミュージックビデオも公開となった。本作はボーカルの湊あかねが「現実の街」と「精神世界」を行き来しながらメンバーを探し求める、ドラマティックな世界観で描かれている。秋葉原の街並みを舞台に、ドラマ『AKIBA LOST』の舞台ともリンクする仕上がりを楽しんでほしい。

■EP『タイトル未定』

2026年6月10日（水）リリース

予約はこちらから：https://eoe.lnk.to/2026EP 通常盤（CD）/ WPCL-13736 / ￥2,500+税

初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / ￥5,000+税

WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / ￥9,000+税 ＜収録内容＞

・CD（初回限定盤・通常盤・WMS限定豪華盤共通）

「Our Fate」「The weight of choice」ほか収録予定

・Blu-ray（初回限定盤のみ）（映像の内容は後日発表） ※WMS限定盤は通常盤CD＋グッズ（グッズの内容は後日発表） ＜CD先着購入特典＞

下記CDショップで予約・購入いただいた方には先着購入特典をプレゼント！

特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご予約・ご購入ください！ ・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：L判ブロマイド（メンバー別5枚セット）

・その他CDショップ：クリアファイル ※リリースイベント、ツアー会場施策の詳細はワーナーミュージック・ジャパンHPをご確認ください。

https://wmg.jp/eastofeden/news/90555/

■「The weight of choice」

2026年1月16日（金）リリース

■ドラマ『AKIBA LOST』情報

北山宏光が主演！舞台となるのは日本有数のサブカルタウン「秋葉原」

13年前、秋葉原で6人の少女が姿を消した未解決事件――

通称「アキバの神隠し」。 一年に一度のゲームショウで、その事件を題材にした新作ゲーム『AKIBA LOST』の開発を高らかに宣言したのは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた新城大輝（演：北山宏光）だった。しかしその発表を機に、再び不可解な失踪事件が起こり始める。 ゲームの出演者として集められたのは、メイドカフェで働く新城の妹・新城葵、地下アイドルの長門ここね、グルメライターの黒須萌、巫女の神保千尋、コスプレイヤーの遊佐若菜、ゲーム配信者の倉橋佑季美。日本が誇るサブカルチャータウン“秋葉原”を象徴する多彩な顔ぶれだった。 だが、彼女たちが演じるはずの物語は、やがて現実を侵食し始める。そのきっかけは新城に届いた脅迫電話と葵の失踪だった。 「ゲームの開発を中止しろ――さもなくば悲劇は繰り返される。」 新城はゲームを完成できるのか？仲間を守れるのか？犯人は誰なのか？そして13年前の真実とは？ この物語の結末を決める“選択”は、あなたの手に委ねられている。 ▼放送概要

・タイトル：AKIBA LOST

・放送：2026年1月期 毎週火曜24:59〜25:29（関東ローカル）1月13日スタート

・配信：TVer／Hulu

・出演：北山宏光 松村沙友理 田辺桃子 小栗有以（AKB48） 大原梓 MINA（East Of Eden）／

西原亜希 阪田マサノブ ・ 宇垣美里 淵上泰史

・脚本：當銘啓太

・音楽：fox capture plan

・監督：中茎強

・プロデューサー：梅澤宏和 柴田裕基

・協力プロデューサー：伊藤裕史

・制作：植野浩之、島田総一郎

・ゲーム公式サイト：https://akibalost.com

・ドラマ公式サイト：https://www.ntv.co.jp/akibalost

■＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞

2026年1月30日(金) KT Zepp Yokohama 開場 18:00 / 開演 19:00

2026年2月1日(日) なんばHatch 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年2月15日(日) 仙台darwin 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年2月23日(月・祝) 名古屋DIAMOND HALL 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年3月7日(土) 豊洲PIT 開場 17:00 / 開演 18:00

https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/ticket/detail/31/

