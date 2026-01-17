新日本プロレスは１７日までに今月１３日に高橋ヒロムの母校「八王子実践高」の１００周年記念イベントとして「新日本プロレス八王子大会〜高橋ヒロム母校凱旋〜」を完全なるクローズド大会として開催したことを発表した。

観客は、同高の約１２５０名の生徒と先生のみ。大会では上村優也によるプロレストレーニング講座。本部席では、阿部リングアナによる「リングアナ教室」も同時開催し第２、第３試合に先生、生徒がコールを行った。

試合は全６試合。成績は以下の通り。

▼第１試合 ２０分１本勝負

外道、○石森太二（９分１８秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）嘉藤匠馬●、 エル・デスペラード

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ボルチン・オレッグ（６分５７秒 カミカゼ→片エビ固め）村島克哉●

▼第３試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、○真壁刀義、小島聡（１０分２４秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ、松本達哉●、安田優虎

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼第５試合 ３０分１本勝負

○上村優也、 海野翔太（１２分５８秒 チキンウィングアームロック）永井大貴●、鷹木信悟

▼第６試合 ３０分１本勝負

ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、辻陽太、○高橋ヒロム（１５分２３秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ ＩＩ→片エビ固め）ディック東郷●、ＳＨＯ、高橋裕二郎、ＥＶＩＬ

メイン終了後にヒロムがマイクを持ち「夢を持ち続けることの重要性」を伝え「もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、人生を楽しもうぜ〜！」とメッセージを送り、大会終了後は、全生徒を対象にヒロムが生徒へお見送りハイタッチを行った。