「家族から愛情というものをインストールされなかった」

【貴重写真】4歳の頃のかわいすぎる向さん。しかし「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねた」と語る破綻した家庭環境でもあった…

小学生の頃に両親が離婚し、2人暮らしの父親から殴られる、全裸で家の外に出される……。そんな過酷な幼少期を告白したのは、人気セクシー男優の向理来さん（35）。

「父親を本気で殺すしかないと思ったことが一度だけあります」と思いつめていた中学時代、そして初めての女性との交際で言われた衝撃の一言について話を聞いた。



向理来さん ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

――中学校に入ってからも不登校の状況は変わりませんでしたか？

向 はい。中学校に入学する頃は父親と2人暮らしだったのですが、最初に少しだけ学校に行って部活も剣道部に入ったりしたんですけど、すぐ行かなくなりました。

――この頃のお父さんとの関係はいかがでしたか。

向 その頃、父親はあまり家に帰ってこなかったんですよね。仕事なのか、新しい彼女の家にいたのかは教えてくれませんでした。ほとんど顔を合わせることもなくて、お金だけは渡されていたのでご飯も自分で作っていました。近所のスーパーでラムチョップを買ってきて焼いて、「白米と肉」みたいなことがほとんどでしたけど。吉本のお笑いチャンネル見ながら。

「一度父親を殺そうとしたことがあるんです。タバコの葉っぱを煮詰めて…」

――一緒にいないと暴力を受けることはおさまっていたのですか？

向 時々ありましたね。中学校になってからも全裸で外に立たされたり、包丁を向けられたことも何度かあります。中学生の体格だと、全力で抵抗すれば腕力でも父親に勝てるかもしれないですけど、1回父親をボコボコにしたとしてその先がどうなるのか全くわからない。それで「殴られないためにはもう殺すしかない」と思うようになって、一度父親を殺そうとしたことがあるんです。

――それはどのくらい本気の殺意だったのでしょう……？

向 中学生なりには本気だった気がします。タバコの葉っぱに猛毒が含まれていると聞いて「葉っぱを煮詰めたものを父親に飲ませたら死ぬんじゃないか」と思い、実際に父親が吸っていたタバコの葉っぱを煮詰めるところまでは実行しました。ニオイと目への刺激がすごくて、すぐに断念しましたけど。

――そこまで恨んでいても、母親の家に逃げたりという選択肢はなかったのですか？

向 自力で逃げるということは思いつきませんでしたね。ただ中3の冬にまた姉と交換で母親と一緒に暮らすようになり、学校も転校しました。その時に「そろそろ受験の時期じゃない？」と言われたのですが、学校に行ってないとそういうことが本当にわからなくて、何も考えていませんでした。気付いた時にはほとんどの高校が願書の受付も終わっている時期でした。

――ギリギリの時期だったのですね。どうしたのですか？

向 母親と中学校の先生が調べてくれて、定時制高校に進むことになりました。受験のテストを白紙で出しても合格するようなレベルの高校でした。

「オンラインゲーム内ではそれなりに有名人だったと思います」

――高校は通っていたのですか？

向 僕が入った定時制の高校が直後に廃止されることになって、結局別の通信制に入り直しました。1年生から入り直しだったので結果的に高校には4年間通いました。とは言っても通信制なので、朝10時から夕方5時までコンビニでバイトして、夜はずっとオンラインゲームという生活でした。バイト代が貯まるとフィギュアを買ったり、ゲームをしてない時は2ちゃんねるを見たり。

――友達はいましたか。

向 通信制だと通学があるわけではないので、友達はほぼオンラインゲームの中の人でしたね。オンラインゲームはかなり本気でやっていて、PCを複数使って自動でレベル上げをするマクロを作ったり、禁止行為ではありましたけどゲーム内のアイテムを売ってお金にしたりもしていました。「ラグナロクオンライン」のサーバー内ではそれなりに有名人だったと思います。

――2000年代中盤のいわゆる「オタク」の生活ですね。

向 完全にそうですね。服も白いインナーに黒いシャツを羽織るか、黒いインナーに白いシャツを羽織るか。その2パターンしか持っていませんでした。それが一番かっこいいと思っていたんですよね（笑）。

――中学の同級生が高校へ通ったり卒業していくのを見て、焦りはありませんでしたか。

向 当時は焦ってはいませんでした。アルバイトで生活するぐらいのお金はあったし、「どうにかなるだろう」と思っていた気がします。結局、就職活動もしないまま通信制高校を卒業してしまいました。

――では通信制高校を卒業してからは何を？

向 居酒屋でアルバイトを始めました。当時は父親と千葉に住んでいたんですが、「お父さん、仕事でアメリカに行くことになったから、お前がここに住め」と言われて1人暮らしになっていました。19歳にしては広すぎる3LDKのマンションに1人で住んで、家とアルバイトの往復生活でした。

初めての女性に言われた「いい加減人間のふりやめた方がいいよ」

――生活に変化はありましたか。

向 その年の最大の変化は19歳で童貞を卒業したことですね。相手は友達の8歳上のお姉ちゃんでした。

――今の仕事からすると、めちゃくちゃ早いというわけでもないのですね。

向 当時は完全にオタクだったので、チャンスも全然なかったんですよね。女性に対して積極的に行ける性格でもなかったので。

――その女性とは交際していた、ということですか？

向 僕は彼女だと思っていたんですけど、向こうはそのつもりはなかったようです。「付き合うってこういう感じかな」とか色々考えて彼女の誕生日にプレゼントを渡したりもしたんですけど、僕が「愛情」をよくわかっていない人間だと見透かされてしまって、「いい加減、人間のふりやめた方がいいよ」と言われました。最初はぎょっとしましたけど、僕自身も明らかに真似事だという自覚があったので、納得してしまいました。

――その彼女とはどうなりましたか。

向 すぐに別れました。まぁ付き合っていたかどうかもよくわからないんですけど。ただそれでタガが外れて、女の人と遊ぶようになりました。バイトで一緒になった女子高生や、近所の携帯ショップで働いている女性の店員さんなどと仲良くなって、1人暮らしのマンションに連れていって……というのが定番でしたね。

（月見野 秋）