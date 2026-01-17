さわやかな甘酸っぱさ！ブルボン「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」

ブルボンより、チーズクリームのまろやかさと梅しその風味が調和した新商品が2026年1月20日(火) より登場。

香ばしいおかきに甘酸っぱい梅しそ味を組み合わせた「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」が、期間限定で発売されます。

ブルボン「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」

発売日：2026年1月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

賞味期限：9カ月

「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」は、香ばしく焼きあげたおかきを、南高梅果汁入りの醤油だれで味付けした一品です。

さらに、しその葉粉末や梅肉粉末をふりかけることで、さわやかな甘酸っぱさの梅しそ味に仕上げられています。

まろやかさと酸味の絶妙なバランス

サンドされたチーズクリームのまろやかな味わいと、さっぱりとした梅しそ風味は相性抜群。

一口サイズで食べやすく、心地よい酸味を楽しめる商品となっています。

ブルボン「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」の紹介でした。

