【貴重写真】4歳の頃のかわいすぎる向さん。しかし「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねた」と語る破綻した家庭環境でもあった…

小学生の頃に両親が離婚し、2人暮らしになった父親から殴られる、全裸で家の外に出される……。そんな過酷な幼少期を告白したのは、人気セクシー男優の向理来さん（35）。

「今でも家族というものがよくわかってない感じがする」という向さんの人格に大きく影響した子ども時代について話を聞いた。（全4回のうち1回目）



向理来さん ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

――向さんが育った家庭について教えてください。

向理来（以下、向） 父親は薬の研究者で、母親は看護師でした。僕が生まれたのは母親の故郷の高知県だったんですが、生後すぐに父親の転勤でカナダへ移ったようです。なので一番古い記憶はカナダですね。カナダの大学で助教授をしていたそうです。

――カナダには何歳頃までいたんですか？

向 5歳くらいには日本へ帰国していたと思います。父親がカナダの大学から外資系の製薬会社に転職した都合で帰国して、茨城県のつくば市に住み始めました。カナダ時代はあまり気にしていませんでしたが、帰国してからはわりと裕福な方だったと思いますね。

――いわゆるエリート家庭？

向 そうかもしれませんね。教育意識も高くて、習い事やスポーツを「やりたい」と言えば全部やらせてもらえたし、本も際限なく買ってくれました。

「父親に全裸にされてマンションから追い出されることもありました」

――家庭に違和感を持つようになったのはいつ頃ですか。

向 小学校3、4年の頃から少しずつ両親の喧嘩が増えていきました。今でも忘れられない光景があって、キッチンのシンクが割れたお皿でいっぱいになっていたんです。母親が父親と喧嘩したストレスで割ったんだと思いますけど、子供ながらにあの状況は衝撃でした。

――その後両親はどうなったんですか。

向 僕が10歳の時に離婚しました。ただ当時は離婚したとは教えてくれず、別々に暮らすからどっちについて行くか、と聞かれました。母と2歳上の姉が茨城に残り、父が東京に引っ越すと聞いて、あまり何も考えずに「東京に行きたい！」と父親を選びました。母親と離れる寂しさというよりは、新しい環境にウキウキしていた気がします。

――お父さんとの2人暮しはどうでしたか？

向 急にしつけが厳しくなって驚きましたね。鉛筆や箸の持ち方が悪い、笑い方が気に食わないと言って殴られたり、宿題をしていなかった時には全裸にされてマンションから追い出されることもありました。

――しつけの範疇を完全に超えていると思うのですが……。

向 そうですよね。大人になって周囲にこの話をすると必ず驚かれます。でも当時の僕にとっては「普通の家庭」がどういうものかを知らないから、家っていうのはそういう場所なんだと思っていました。もちろん気持ちとしてはいやでしたけど、父親が異常だということはしばらくわかりませんでした。

――その生活はどのくらい続いたのですか？

向 両親は離婚後も関係が切れていなくて、姉と僕を定期的に交換したりしてたんですよ。なので母親と暮らす時期があったり、また父親の元に戻ったりという生活でした。実際は離婚から2年後に父親と母親は再婚していたようなんですが、離婚の時も再婚の時も僕は何も知りませんでした。

――再婚後は一緒に暮らすように？

向 いや、再婚しても両親は別居を続けていましたね。なので父と過ごした時期も母と過ごした時期もあったんですが、姉とだけは10歳までしか一緒に住んでいなくて、一番遠い存在かもしれません。

「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールされ損ねたんです」

――幼い頃からバラバラで、当時の向さんにとって「家族」ってどういうものだったのでしょう。

向 んー、考えたこともありませんでした。父親、母親どちらに対しても愛着や特別な感情を持てない子供だった気がします。両親のことも「父親の役割の場所にいる他人」「母親の役割の場所にいる他人」という感覚でした。

――その孤独感は、家庭環境によるものだと思われますか？

向 そうでしょうね。いわゆる普通の家庭だったら、親から愛情を注がれて、それを受け取って自分も周囲の人間に愛情を持てたんだと思います。

もちろん親なりの愛情はあったんだと思いますが、少なくとも僕はそれを受け取れなかった。愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねたんです。僕は今でも人を好きになるということがよくわかっていない部分があって、その弊害が抜けきっていないんだと思います。

ただ、姉は僕以上にかわいそうでした。「普通の生活」に憧れていた人だったので。

――学校というコミュニティは向さんにとって助けにはならなかったのですか？

向 まだ両親の別居が始まる前の小4の頃から、不登校になっていました。勉強は割と得意だったし友達もいたのですが、とにかく退屈で。ある日、学校に行ったふりをしてマンションの上の階に隠れていて、母親が仕事に出たのを見計らって家に戻る、というのが最初でした。それがまんまと成功して「学校にいやなら行かなければいいのか」と大発見をした気分でした。

――家にいる間は何を？

向 テレビを見たり、ゲームをしたりでしたが、家にパソコンがきた時は興奮しましたね。新しい世界を見つけた感動で、1日中ネットサーフィンをしたり、すぐにオンラインゲームにもハマりました。学校に行かなくても全然退屈しなかったです。

――学校へ行かないことに両親の反応はどうだったのですか。

向 最初は怒られましたが、めげずに不登校を決め込んでいたら次第に何も言われなくなりました。父親も仕事がキツかったのか精神安定剤のようなものを飲んでいて、もしかしたらそれで僕の逃避行動にも理解を示してくれたのかもしれません。

「ある時期から、知らない女性が家にいるようになりました」

――そして父親との2人暮しになっても、不登校は続いた？

向 たぶん卒業まで1日も行かなかったと思います。たまに友達が放課後にうちに来て、遊びに誘ってくれることもあったんですけど、でもすぐに飽きて帰りたくなる、そんな子供でした。ただある時期から、知らない女性が家にいるようになりました。

――母親とは別の女性、ということですか？

向 そうですね。離婚していた時期も再婚してからも不定期で女性がいた記憶があります。

――小学生の向さんとしては、母親ではない女性が家にいるのは複雑な気持ちになりませんでしたか。

向 その人と会話することもないし、かといって嫌悪感があるわけでもないので特に何か思ってはいなかったですね。しいていえば子供ながらに「なんかエロいな」という目で見ていた気がします。

（月見野 秋）