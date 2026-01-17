梅しその爽やかな風味！ブルボン「40g味ごのみ梅しそ風味」

ブルボンから、ほどよい梅の酸味が心地よい期間限定商品が2026年1月20日(火) より登場します。

人気のミックス菓子「味ごのみ」シリーズより、さわやかな味わいの「40g味ごのみ梅しそ風味」がラインナップされます。

ブルボン「40g味ごのみ梅しそ風味」

発売日：2026年1月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

賞味期限：5カ月

「40g味ごのみ梅しそ風味」は、梅しそ風味のピーナッツ菓子や米菓、小魚など5種類のおいしさを一袋にミックスした商品です。

この時期ならではの、梅しそのさわやかな香りと酸味が楽しめます。

1袋で満足できる食べきりサイズ

内容量は40gで、1袋でも満足できるボリュームの食べきりサイズとなっています。

バラエティ豊かな食感と味わいが詰まっており、お茶請けとしてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりな味わいです。

ブルボン「40g味ごのみ梅しそ風味」の紹介でした。

