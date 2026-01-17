口どけの良いチョコレート！ブルボン「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」
ブルボンが、苺とラズベリーの甘酸っぱさとピスタチオのコクを合わせた新作「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」を、2026年1月20日(火)より期間限定で新発売します。
二層のチョコレートが織りなす華やかなマリアージュを楽しめる、この季節だけの特別なチョコレートが登場。
ブルボン「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」
発売日：2026年1月20日(火)
価格：オープンプライス
内容量：45g(4個×2パック)
賞味期限：6カ月
販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」は、フレッシュなベリーの味わいが楽しめる生チョコレートと、ピスタチオペーストを練り込んだチョコレートを組み合わせた二層仕立てのチョコレート。
口どけの良いチョコレートの中に、苺とラズベリーの華やかな酸味と、ピスタチオ特有の濃厚なコクが閉じ込められています。
二つの素材が一体となることで生まれる、贅沢な味わいと余韻を楽しめます。
ショコラージュベリー＆ピスタチオ
パッケージは、ベリーの赤とピスタチオの緑を基調とした華やかなデザインとなっています。
個包装の4個入りが2パック入っており、シェアして食べるのにも適しています。
ベリーの酸味とピスタチオのまろやかさが互いを引き立て合う、この時期にしか味わえないハーモニーに注目です。
ブルボン「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 口どけの良いチョコレート！ブルボン「ショコラージュベリー＆ピスタチオ」 appeared first on Dtimes.