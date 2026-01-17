全室に冷凍冷蔵庫と電子レンジを完備！HOTEL R9 The Yard 小林細野
デベロップは、2026年2月11日(水)より、宮崎県小林市にてコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 小林細野」を開業。
平時はビジネスや観光の拠点として、有事の際は災害支援施設として機能する「フェーズフリー」な新しい宿泊施設が誕生です。
開業日：2026年2月11日(水)予定
予約受付開始日：2026年2月4日(水) 15:00予定
所在地：宮崎県小林市細野2825-4
アクセス：
【お車】宮崎自動車道「小林IC」より車で約9分、「高原IC」より車で約12分
【電車】JR吉都線「小林駅」よりタクシーで約5分
駐車場：あり(無料)／41台(普通車・軽自動車)
敷地面積：2,885m2(872坪)
「HOTEL R9 The Yard(ホテル アールナイン ザ ヤード)」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用した1棟1客室の独立構造が特徴のホテルです。
隣室の音が気にならないプライベート空間が確保されており、ビジネスや観光の滞在先として快適なひとときを提供します。
今回開業する「HOTEL R9 The Yard 小林細野」は、シリーズとして全国で125店舗目、グループ通算133店舗目の出店となります。
客室情報・設備
客室数：全41室
客室には良質なベッド(シモンズ製)を導入し、快適な睡眠環境を整えています。
また、全室に冷凍冷蔵庫と電子レンジを完備しており、フロントで提供される冷凍パスタや冷凍炒飯などの軽食を客室内で温めて好きな時間に食べることが可能です。
【ダブルルーム】
客室数：37室
定員：2名
広さ：13m2
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜
【ツインルーム】
客室数：4室
定員：2名
広さ：13m2
料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜
災害時の役割「レスキューホテル」
この施設は、平時はホテルとして運営される一方、有事の際には「レスキューホテル」として避難所等に活用できるフェーズフリーな施設です。
コンテナごとの移動が可能であるため、災害発生時には被災地へ客室を移設し、プライバシーの守られた避難空間や災害支援拠点として機能します。
地域の防災拠点としての役割も担う、新しい形の宿泊施設です。
宮崎県小林市の新たな宿泊拠点として、ビジネスから観光まで幅広く活用できるコンテナホテル。
「HOTEL R9 The Yard 小林細野」の紹介でした。
